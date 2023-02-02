24.1 مليار درهم أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 24.1 مليار درهم في 2022، بزيادة 7.89 مليارات درهم، وبنسبة تتجاوز 48.6% مقابل 16.23 ملياراً في 2021.

وارتفعت أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في 2022، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي

. وحقق «دبي الإسلامي» نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقفزت أرباح «الإمارات الإسلامي» (مشمولة ضمن «الإمارات دبي الوطني») إلى 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو 51% على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

ونما صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليارات درهم في 2022، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2% إلى 4.4 مليارات درهم مقارنة بعام 2021 نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتحسنت الكفاءة مع بلوغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9% في 2022. وسجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية 1.82 مليار درهم في 2022 بنمو 25.8% مقارنة مع العام السابق.

وارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية 48.35 ملياراً خلال 2022 استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، وبلغت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي 24.6 مليار درهم بزيادة 17.9% مقارنة بـ 20.8 ملياراً في 2021. واستحوذ «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر بعد أن سجل أرباحاً صافية 13.4 ملياراً خلال 2022، بارتفاع 7% مقارنة مع 2021.

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