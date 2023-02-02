أعلى مستوى لسوق دبي في 4 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي مكاسب سوقية ناهزت 5.8 مليارات درهم وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها العقار بنسبة 1.63% والصناعة 1.72% والمالية 1.37%، وصعد مؤشر السوق بنسبة 1.35%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 4 أشهر منذ الرابع من أكتوبر الماضي، ليغلق عند 3347.92 نقطة. وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين إثر توالي إعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.38% إلى 9773.1 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.33% ليقفل عند 9844.4 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع المالية 0.6% والمواد الأساسية 1.4% والسلع الاستهلاكية 2.66% والطاقة 0.87%.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.11 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.527 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و583.6 ملياراً للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.88 مليار درهم موزعة بواقع 1.64 مليار في سوق أبوظبي و236.1 مليوناً في سوق دبي، وجرى التداول على 313.5 مليون سهم عبر تنفيذ 22.4 ألف صفقة. وتوزعت السيولة بواقع 1.64 مليار في سوق أبوظبي و236.11 مليوناً في سوق دبي.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 3082 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهر يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 210 % خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ995 حساباً جديداً في يناير 2022. واستحوذت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 551 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 507 حسابات، ثم «المشرق للأوراق المالية» 380 حساباً، و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» 362 حساباً و«الدولية للأوراق المالية» 252 حساباً، ثم «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 222 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 233.2 ألف صفقة خلال الشهر الماضي، على 4.89 مليارات سهم بقيمة 9.9 مليارات درهم. وجاءت «هيرميس - الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 54.7 ألف صفقة بقيمة 2.54 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بـ46.3 ألف صفقة قيمتها 1.45 مليار درهم، و«بي أتش أم كابيتال» بواقع 20 ألف صفقة تعادل قيمتها 1.22 مليار درهم.

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