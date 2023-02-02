14.5 مليار درهم مبيعات الشقق بدبي في يناير

المصدر: دبي - بشار باغ

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بلغت مبيعات الشقق السكنية في دبي في يناير الماضي 14.5 مليار درهم قيمة 7002 صفقة، واستحوذت المشروعات تحت الإنشاء على النسبة الكبرى من مبيعات الشقق، إذ سجلت 4325 صفقة بقيمة 10.3 مليارات، فيما سجلت الشقق الجاهزة 2677 صفقة بقيمة 4.2 مليارات، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. واستحوذت منطقة الخليج التجاري على العدد الأكبر من الصفقات إذ سجلت 853 صفقة بيع للشقق بقيمة 1.53 مليار.

وبالإضافة إلى الخليج التجاري، تم تسجيل مبيعات شقق بقيمة إجمالية تفوق مليار درهم في يناير في كل من منطقة برج خليفة بـ1.55 مليار قيمة 376 صفقة، ودبي كريك هاربور التي سجلت مبيعات شقق بقيمة 1.59 مليار نتجت عن 579 صفقة مبيعات، إلى جانب نخلة جميرا التي شهدت 226 صفقة بيع لشقق بقيمة 1.3 مليار. واستحوذت هذه المناطق الأربع على 41% من مجمل قيمة مبيعات الشقق بدبي في يناير.

وتركزت كبرى صفقات بيع الشقق الشهر الماضي في مشروع بولغاري لايتهاوس الذي تطوره «مراس» في جزيرة جميرا باي، إذ شهد بيع أغلى شقة تم تسجيلها بقيمة 119 مليوناً، بالإضافة إلى ثاني أغلى شقة بـ116 مليون درهم.

وبلغ مجمل قيمة صفقات بيع 8 شقق في بولغاري لايتهاوس في يناير 656 مليون درهم. وسجلت سوق الشقق السكنية في دبي بيع 129 شقة فائقة الفخامة فاقت قيمة كل منها 10 ملايين درهم.

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