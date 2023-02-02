الإمارات نموذج إقليمي في ارتباط الموظفين بأماكن أعمالهم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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وصفت مؤسسة «غالوب» البحثية الأمريكية الإمارات بأنها نموذج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ارتباط الموظفين بأماكن أعمالهم وشعورهم بالرضا والارتياح حيالها. وأصدرت المؤسسة تقريراً بعنوان «الاتجاهات الرئيسية بشأن أماكن الأعمال في الإمارات»، رصدت فيه أبرز الاتجاهات السائدة بشأن مشاعر الموظفين في الإمارات حيال أماكن عملهم، حتى نهاية العام الماضي.

وذكرت «غالوب» أن الإمارات تعد نموذجاً إقليمياً في ارتباط الموظفين بأماكن أعمالهم لأنها حققت أفضل الأرقام والنسب في هذا الشأن على مستوى المنطقة في 2022. وأفاد التقرير أن الإمارات تصدرت إقليمياً في شعور الموظفين بالرضا الشديد عن أماكن أعمالهم في 2022، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يشعرون بذلك في الإمارات حتى نهاية العام الماضي 56 % من إجمالي الموظفين في الدولة.

كما تصدرت الإمارات أيضاً في ارتباط الموظفين بأماكن عملهم، حيث بلغت هذه النسبة في نهاية العام الماضي 30 %، بالمقارنة مع 19 % في نهاية عام 2019، أي بارتفاع نسبته 11 % في غضون 3 سنوات.

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