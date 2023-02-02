2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.1 مليار درهم، حيث سجلت الدائرة 428 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 520.52 مليون درهم، و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 131 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 83 مليون درهم بمنطقة ند حصة، كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 110 ملايين.

وسجلت الرهونات 385.86 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 149.55 مليون درهم، و79 رهن فلل وشقق بقيمة 236.31 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 85 مليون درهم، ورهن في منطقة جزيرة 2 بقيمة 84 مليون درهم، أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 108.64 ملايين درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 88 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز