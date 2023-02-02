افتتاح أجنحة «قصص أمم» في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير، حصة بن غويفة

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 أن أجنحة «قصص أمم» ومعروضاتها ومحتوياتها تهدف إلى تكريم أكثر من 200 دولة ومنظمة شاركت في إكسبو 2020 دبي، والتذكير ببعض اللحظات المميزة من الحدث الدولي الفريد، وتقدم قصة تحكي عن إنسانيتنا المشتركة عبر مواضيع متعددة وتشيد بقوة التعاون والعمل المشترك.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أجنحة «قصص أمم» في مدينة إكسبو دبي بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وتتوزع الأجنحة الثلاثة في مناطق مدينة إكسبو: الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم معروضات ومقتنيات من مشاركات الدول في إكسبو 2020 دبي ضمن رحلة تسرد قصة ملهمة عن اجتماع العالم في إكسبو 2020 دبي وتطلعه نحو صنع مستقبل أفضل للجميع في تجربة تفاعلية مميزة تجمع الفائدة والمعرفة بالمتعة والترفيه.

أفكار

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «جمع إكسبو 2020 دبي دول العالم معاً، حيث احتفلت بثقافاتها وأفكارها وابتكاراتها وتبادلت الخبرات والإنجازات. ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، كان لكل بلد جناح مستقل، ما أتاح لكل دولة فرصة مشاركة تجاربها الفريدة مع ملايين الزوار، لتقدم تصوراً جديداً عنها وتعرف بماضيها وحاضرها ورؤاها المستقبلية وتلهم الزوار للعمل لبناء مستقبل أفضل».

أجنحة

وتعطي أجنحة «قصص أمم» لمحة عن شعوب العالم، وتسلط المزيد من الضوء على ثقافاتها وحضاراتها وإبداعاتها، وتبدأ كل رحلة في الجناح بفيلم يعرض قصة الجناح والطرق المختلفة التي أسهمت بها الدول المشاركة فيه، يمكن للزوار اختيار الذهاب في رحلة منظمة مسبقاً أو التجول ببساطة والتفاعل مع المعارض واستكشاف المناطق المحيطة، وتشمل العناصر المعروضة الأعمال الفنية والتحف والآلات الموسيقية والتذكارات والمنسوجات والملابس والأصول الرقمية.

فرصة

ولم تمنح أجنحة «قصص أمم» إرث إكسبو 2020 دبي دول العالم المشاركة الفرصة لاستعراض مرتكزات ثقافاتها أمام الجمهور العالمي فحسب، بل رسخت أساساً عميقاً لتفاعل الثقافات والحضارات خدمة للسلام العالمي ولحياة أجمل للبشرية.

وحول أجنحة «قصص أمم» قال نجيب العلي، المدير التنفيذي - مدينة إكسبو دبي: قمنا بافتتاح أجنحة قصص أمم في مناطق الموضوعات الثلاثة، التنقل والاستدامة والفرص، ليبقى إرث إكسبو حياً تتناقله الأجيال القادمة.

وأكد المدير التنفيذي لمدينة إكسبو دبي أن الأجنحة ستكون ذكرى جميلة للملايين الذين قاموا بزيارة معرض إكسبو 2020 دبي خلال فترة انعقاده، حيث تضم الأجنحة معروضات ومقتنيات من مختلف الدول والمنظمات المشاركة والتي بلغ عددها أكثر من 200 جناح.

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