«الاتحاد للشحن» تتخطى أهداف الأداء لـ2022

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن نجاحها في تخطي أهداف الأداء التشغيلي المقررة لعام 2022. وحققت الاتحاد للشحن نسبة 80.5% في مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن المغادرة و84.1% في مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن الوافدة، متجاوزةً النسبة المستهدفة عند 80%.

كما سجلت الشركة نسبة 86.6% في مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد، في تحسن بواقع 2.6% مقارنة بالعام السابق وتجاوز للنسبة المستهدفة عند 85%.

وقال ريان الهدار، مدير مبيعات الإمارات في مجموعة الاتحاد للطيران: ركّزت الاتحاد للشحن بعد تحقيقها الإيرادات القياسية في النصف الأول 2022 على الاستفادة من هذا الدافع لضمان قدرتها على مواصلة تلبية طلب العملاء بتوفير السعة المطلوبة بكل سرعة ومرونة. وأخرجت الاتحاد للشحن في عام 2022 آخر طائراتها المهيأة لنقل الشحنات في المقصورة من الخدمة.

وفي حين أثر ارتفاع الطلب على السفر في جانب السعة، حافظت الاتحاد للشحن على عامل حمولة قوي مسجلة نسبة مزيج حمولة وصلت إلى 58% لبطن الطائرة و42% لمقصورة الشحن في نهاية عام 2022 كما حققت الشركة عامل حمولة عند 91% ومعدل تشغيل طائرات شحن عند 14.3 ساعة. ووسعت الاتحاد للشحن من شبكتها لتغطي خدماتها 68 وجهة حول العالم.

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