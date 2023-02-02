173 مليون دولار صافي أصول «إي إن بي دي ريت»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «اي ان بي دي ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وصول صافي قيمة أصولها حتى 31 ديسمبر 2022 إلى 173 مليون دولار أمريكي (0.69 دولار للسهم)، مرتفعة من 168 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2021، مما يعكس الزخم الإيجابي المستمر في سوق العقارات في دبي، ومزايا مبادرات إدارة الأصول الفعالة على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة.

وبشكل عام، قاد نشاط التأجير القوي إلى ارتفاع معدلات الإشغال إلى 85 %، ما أدى إلى زيادة إجمالي الدخل الناتج عن تحسين معدلات الإيجار، وزيادة قيمة محفظة العقارات بنسبة 0.5 % إضافية أو 1.8 مليون دولار لتصل إلى 365 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2022. وأدت الاستثمارات في الصيانة والتحديث إلى تجاوز برج الثريا 50 % من معدلات الإشغال خلال الربع. في حين، وصلت نسبة الإشغال في برج ضمان، ثالث أكبر أصول «ريت» من حيث القيمة في مركز دبي المالي العالمي، إلى 83 % وهو أعلى معدل إشغال منذ الاستحواذ عليه.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات في شركة «اي ان بي دي ريت»: يسعدنا الاستمرار برؤية تحسن التقييمات بما يتماشى مع مخرجات سوق العقارات في دبي، ونشاط التأجير القوي، وتحسن معدلات الإيجارات في المحفظة. ومستوى الإشغال الإجمالي الذي تم تحقيقه خلال الربع دليل على الاستفادة من الاستثمارات في أعمال التجديد التي تمت على مدار الـ24 شهراً الماضية، حيث حقق كل من برج الثريا في مدينة دبي للإعلام، وبرج ضمان في مركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص معدلات إشغال إيجابية. وفي الوقت الذي لا تزال فيه نظرتنا للسوق إيجابية، فقد أجرينا مؤخراً مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظتنا لتقييم فرص خروج الأصول غير الأساسية.

تركيز

وقالت ميلاني فرنانديز، مدير أول للمحافظ في الشركة: ظلت إدارة الأصول النشطة والعقارات المستدامة مجالات تركيزنا خلال هذا الربع. وأسعدنا حصول مبنى «ذا إيدج» بمدينة دبي للإنترنت على شهادة ليد الذهبية للاستدامة، وهو نظام التصنيف العالمي للمباني الخضراء، إلى جانب العمل الجاري على مشاريع أخرى، بما في ذلك مدرسة ساوث فيو وبرج الثريا 1 والذي حصل مؤخراً على شهادة «ويل» للسلامة الصحية للأبنية. وهذه الإنجازات تزيد جاذبية الأصول وتزيد من نسب الإشغال، إضافة إلى تحقيق مزايا أخرى مثل إمكانية خفض تكاليف التمويل مع مرور الوقت.

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