3.5 مليارات درهم مبيعات «أرادَ» 2022 بنمو 46 %

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة أرادَ تسجيل أداء قياسي لمبيعاتها لعام 2022، مع تحقيق زيادة بنسبة 46 % في المبيعات مقارنة بالعام الذي سبقه، ووصول القيمة الإجمالية للعقارات المباعة إلى 3.51 مليارات درهم. وفي المجمل، فقد باعت أرادَ 2.268 منزلاً في عام 2022.

وخلال العام الماضي، أطلقت أرادَ مشروعها الأول خارج الشارقة، وهو جوري هيلز في مجتمع عقارات جميرا للغولف المعروف في دبي، كما شهدت ازدياداً في الطلب على مجتمعاتها الحالية؛ مَسار والجادة. وإلى جانب ذلك، فقد حصل المطور العقاري المبتكر على تصنيفات ائتمانية إيجابية مرتفعة من مؤسستي موديز وفيتش العالميتين خلال شهر يونيو من العام الماضي، كما أتم بنجاح أول صفقة تمويل عام، حيث جمع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي على هيئة صكوك تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية. كما أكملت أرادَ كذلك 3.982 وحدة في مجتمعاتها خلال عام 2022، بما في ذلك المرحلة الأخيرة في مشروعها الأول، مساكن نَسمَة، والذي تم إكماله وتسليمه بالكامل.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: بعد عملية الإطلاق الناجح للصكوك العام الماضي، فنحن في وضع يتيح لنا مواصلة توسعنا السريع في عام 2023 من خلال إطلاق مشاريع جديدة، ومضاعفة الأعمال الإنشائية لتسليم 3000 منزل جديد خلال العام المقبل.

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