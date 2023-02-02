إعادة هيكلة شاملة لـ«الأنصاري للصرافة»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأنصاري للصرافة عن تغيير اسم شركتها الأم إلى «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، إثر خضوع الشركة الأم لإعادة هيكلة شاملة. وتؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى إنشاء منصة قوية لتمكين الأنصاري للصرافة وشركاتها الشقيقة من تحقيق التكامل بين مختلف وحدات أعمالها وفتح آفاق أوسع للنمو.

وابتكرت المجموعة، من خلال الشركات المملوكة لها بالكامل، منظومة متخصصة لتمكين حركة الأموال بسرعة وسلاسة وأمان داخل الإمارات، وإلى أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتشمل قائمة الشركات التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: الأنصاري للصرافة، كاش ترانس، ورلد وايد كاش إكسبريس، والأنصاري للصرافة - الكويت. وكجزء من إعادة الهيكلة، تم تعيين راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وقال راشد الأنصاري: مع أن «الأنصاري للصرافة» هي الشركة الأكبر والأوسع شهرة بمحفظتنا إلا أن شركاتنا الأخرى تقدم كذلك حلولاً مبتكرة ومتكاملة لخدمة قاعدة عملائنا المتنوعة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات. ونتطلع لاستكمال مسيرتنا للارتقاء بالمجموعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز