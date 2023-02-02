الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت الإمارات في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي (IFA) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد حضورياً للمرة الأولى تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، يومي 30 و31 يناير الماضي بمدينة شانديغار في الهند. وناقش الاجتماع القضايا المالية الرئيسية المتعلقة بالمخاطر والفرص المالية العالمية.

وضم فريق الإمارات المشارك أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلو المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشدد فريق الدولة على أهمية التنسيق متعدد الأطراف بين بنوك التنمية وجهات أخرى كالقطاع الخاص لتنمية دور بنوك التنمية بتعزيز الاستقرار المالي العالمي. وفيما يخص الاستدامة المالية، أشار فريق الدولة إلى أهمية البرامج الهادفة إلى تنمية المرونة الاقتصادية للدول التي تعاني من الديون، وذلك للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية على اقتصاد هذه الدول ودعمها لتعزيز مواردها نحو تنمية اقتصاداتها المحلية. وسيعقد الاجتماع المقبل في 30 - 31 مارس لمناقشة التقدم المحرز في خطة عمل المجموعة لعام 2023.

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