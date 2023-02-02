74 ملياراً إنفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإمارات 2023

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» في المنطقة، أن يبلغ حجم الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حوالي 74 مليار درهم (20.2 مليار دولار) بنهاية 2023، مدفوعاً بمبادرات التحول الرقمي الجديدة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح لالشانداني أن حجم الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات سيصل إلى 44.7 مليار درهم (12.2 مليار درهم) بنمو 4.5 %، فيما سيصل حجم الإنفاق في مجال الاتصالات الثابتة والمتحركة والبيانات إلى حوالي 29.3 مليار درهم (8 مليارات دولار) بنمو 1 % عن العام الماضي. وإقليمياً، أشارت التوقعات الصادرة عن «آي دي سي» إلى تنامي إجمالي معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ليتجاوز 233.8 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 3.9 % مقارنة بعام 2022.

واعتبر لالشانداني في تصريحات صحافية خلال فعاليات نسخة 2023 من مؤتمر «آي دي سي لتوجهات منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا» أن نمو الاستثمارات في أتمتة الخدمات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي في الإمارات بهدف تقليل التكلفة التشغيلية على المدى الطويل سيكون محركاً رئيساً للنمو في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة هذا العام، علاوة على سعي الإمارات للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع التقنيات داخل الدولة.

وأضاف: «نتوقع كذلك استمرار الاستثمار في الخدمات السحابية كركيزة أساسية يمكن من خلالها تحديث الهيكليات الرقمية الحالية ودعم عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، إضافة إلى الاستثمار في تكنولوجيا تحسين تجربة المستخدم، خصوصاً في قطاعات الخدمات الحكومية والبنوك والطيران والتجزئة. وإقليمياً، من المتوقع أن تتطلع المؤسسات لتحقيق هذه الغاية عبر الاستمرار في استثماراتها في التحول الرقمي ضمن إجمالي النفقات المخصصة لتنمية وتطوير مجالات تكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى معدل 43.2 % عام 2026 مقارنة بنسبة 29.4 % فقط خلال عام 2021».

وذكر لالشانداني أن حجم الإنفاق على الخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يصل حالياً إلى 10 مليارات دولار، بينما يصل الإنفاق على البيانات الضخمة إلى نحو 4 مليارات دولار، ونحو 4.8 مليارات دولار لأمن المعلومات.

تكلفة الاستثمار

وتوقع لالشانداني أن يضع مديرو التقنية في الشركات ضغوطاً أكبر على موردي التقنية، بهدف خفض تكلفة الاستثمار في التقنية. وأضاف: «سوف تشهد المنطقة مجموعة من التحديات المتنوعة على مدار عام 2023، بما في ذلك التقلبات على مستوى الطلب وتنامي معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضبابية المشهد عبر مراحل سلسلة التوريد، إضافة إلى تذبذب أسعار العملات. وسوف تحتاج المؤسسات العاملة في هذه الأسواق إلى تعزيز الاستثمارات الهادفة لتحسين مرونتها الرقمية في مواجهة هذه الاضطرابات المتصاعدة، وضمان نجاحها في البيئات الجديدة تزامناً مع التغيرات المستمرة عبر القطاعات المختلفة».

وكشفت «آي دي سي» في إطار توقعاتها المستقبلية للعام المقبل على مستوى المنطقة، عن احتمالية تزايد مستوى الإنفاق على خدمات الاتصالات بنسبة 3.6 % على أساس سنوي خلال عام 2023، ليصل إلى 133.9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع التوقعات بنمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3 % على أساس سنوي، ليبلغ 99.9 مليار دولار. وتتوقع المؤسسة احتمالية تنامي الإنفاق على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تماشياً مع تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، بوصوله إلى حاجز 48.8 مليار دولار عام 2023، إضافة إلى تسارع معدل النمو السنوي المركب (CAGR) بنسبة 16 % خلال السنوات المقبلة، لتصل قيمته إلى حدود الـ74 مليار دولار بحلول عام 2026.

توقعات إقليمية

أوجز جيوتي لالشانداني توقعات مؤسسة البيانات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا خلال عام 2023، على النحو التالي:

• نمو الإنفاق على الخدمات السحابية العامة بنسبة 25.0 % متجاوزاً سقف 10.4 مليارات دولار عام 2023.

•تشكل تطبيقات البرمجيات، كخدمة (SaaS) 43.2 % من إجمالي الإنفاق على البرامج السحابية خلال 2023، بينما تصل نسبة البنية التحتية، كخدمة (IaaS) إلى 24.5 %، في حين تشكل البنية التحتية لأنظمة SaaS والمنصة كخدمة (PaaS) 18.1 %، و14.2 % من إجمالي الإنفاق على التوالي.

•نمو الخدمات المدارة السحابية بنسبة 16.1 %، لتتجاوز قيمتها مليار دولار عام 2023، و1.4 مليار دولار بحلول عام 2025.

•زيادة الإنفاق على تحليلات البيانات الضخمة بنسبة 11.4 %، ليصل إلى 4.1 مليارات دولار عام 2023.

•ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بنسبة 16.3 % وصولاً إلى 7.9 مليارات دولار عام 2023.

•نمو الإنفاق على برامج أتمتة العمليات الروبوتية RPA بنسبة 34.5 %، ليتخطى حاجز 192.7 مليون دولار عام 2023.

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