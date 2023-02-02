«إكسبو الشارقة» يستضيف معرض المدارس والحضانات 24 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تستعد إمارة الشارقة لاستضافة فعاليات معرض الإمارات للمدارس والحضانات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، وسط مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.

ويتيح المعرض على مدار ثلاثة أيام الفرصة لأولياء الأمور للالتقاء في مكان واحد مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم ومراكز الرعاية النهارية، والاطلاع على ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم، وبناء مستقبل تعليمي جيد لهم، ولا سيما في ظل ما سيتضمنه المعرض من عرض لأحدث البرامج التعليمية والتدريبية، من أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم معرض الإمارات للمدارس والحضانات يأتي في إطار سعي المركز إلى تعزيز زخم أجندة الفعاليات والمعارض التي ينظمها ويستضيفها بهدف تمكين قطاع المعارض والمؤتمرات من أداء دور حيوي ومساهم في تعزيز المسيرة التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع التعليم، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في إمارة الشارقة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في الشارقة لعام 2021 حوالي 3.5 مليارات درهم، بنمو 4.8 % مقارنة بـ3.34 مليارات في 2020، إلى جانب النمو في أعداد الطلبة في التعليم العالي في الشارقة، ليصل الإجمالي إلى 26448 طالباً وطالبة في مختلف المستويات التعليمية، ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث، الذي يمثل استكمالاً لمعرض التعليم الدولي الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، في مواكبة نمو قطاع التعليم وتعزيز استدامة ريادته في الشارقة، وإتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية.

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