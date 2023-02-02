بدور القاسمي: الشارقة ترسّخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية

المصدر: الشارقة - البيان

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زارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «شاطئ الحيرة»، الواجهة البحرية الأحدث لـ«شروق» في منطقة الفشت الذي افتتحته ديسمبر 2022، كما زارت «جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم» الذي يتم تطويره حالياً في «قلب الشارقة» حيث يعد واحداً من مشاريع «شروق» السياحية الفاخرة المستلهمة من التراث، بعد أن كان منزلاً لتاجر اللؤلؤ خالد بن إبراهيم قبل أكثر من 100 عام، ليمنح عشاق الضيافة الأصيلة الفاخرة تجربة فريدة ومعاصرة.

وأكدت الشيخة بدور خلال الجولتين، التي رافقها فيهما أحمد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لـ«شروق»، وفريق عمل شروق، أهمية المشروعين وانعكاسهما على تطلعات إمارة الشارقة نحو تعزيز مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية الجاذبة للاستثمار في المنطقة العربية والعالم، مشيرة إلى أن هذه المشاريع وغيرها تدعم البيئة المتكاملة التي تتميز بها الإمارة للعيش، وتفتح فرصاً جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين لتوسيع أعمالهم وإطلاقها في إمارة الشارقة.

شاطئ الحيرة

وتفقَّدت الشيخة بدور القاسمي، مشروع «شاطئ الحيرة»، الذي يعد أطول شاطئ في مدينة الشارقة في منطقة الفشت، حيث يمتد على طول 3.5 كيلومترات ويطل على الخليج العربي، واطلعت خلال جولتها على الوحدات التي تتضمن نادياً رياضياً للرجال والسيدات ومجموعة من المطاعم والمقاهي، والمرافق الرياضية والترفيهية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

جناح السراي

كما تفقَّدت الشيخة بدور القاسمي الإنشاءات النهائية التي تجريها «شروق» على مشروع «جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم»، الذي يتألف من 12 غرفة ويمثل إضافة جديدة لمشروع «فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة»، حيث اطلعت على الأقسام المنجزة من المشروع، لافتة إلى أهمية الاستثمارات التي تعزِّز في الأبنية التراثية والتاريخية روح الأصالة، وتبرز ملامح حياة السكان في الماضي.

ويعود تاريخ بيت خالد بن إبراهيم إلى القرن العشرين، وكان منزلاً لتاجر اللؤلؤ السابق، وهو من المنازل الفريدة التي تقع في منطقة «قلب الشارقة»، وتعكس جماليات العمارة والتصميم التقليدي للبيوت في دولة الإمارات وإمارة الشارقة تحديداً.

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