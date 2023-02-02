غرفة رأس الخيمة تبحث الشراكة مع البرتغال

المصدر: (رأس الخيمة ـ البيان)

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بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة، أمس، خلال استقبال وفد اقتصادي برتغالي برئاسة جورج ماركولينو، رئيس رابطة الأعمال في البرتغال، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين رأس الخيمة والبرتغال، والارتقاء عموماً بمستوى التعاون الاقتصادي بين الإمارات والبرتغال لتحقيق شراكات ثنائية تخدم العلاقات المتنامية، وتسهم في استثمارات جديدة خاصة في القطاع الطبي برأس الخيمة.

استقبل الوفد محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، وممثلون عن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ورأس الخيمة لتنمية السياحة، وعدد من شركات القطاع الطبي. وأشار السبب إلى أن هناك منشآت برتغالية بالإمارة تمارس نشاطها في قطاعات تجارية وصناعية ومهنية.

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