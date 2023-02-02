غرفة أبوظبي تطلق اليوم استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تطلق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.

وستعلن غرفة أبوظبي عن باقة من الخطط والمبادرات المبتكرة، والتي ستحدث قفزات نوعية في أداء الغرفة ومنظومة عملياتها وخدماتها، ودعمها لمجتمع الأعمال.

ويلقي عبدالله المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كلمة رئيسية خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة، وسط توقعات بانطلاقة طموحة نحو المستقبل لتبقى غرفة أبوظبي صوت القطاع الخاص والقوة الدافعة للحراك الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

اتفاقيات تعاون

وسيتم الإعلان عن اتفاقيات تعاون استراتيجية لدعم قطاع الأعمال في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للغرفة، التي تضع أولوياتها وأهدافها لخدمة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً في ظل قيادتها الرشيدة ولتوفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية.

ويتضمن الحفل عرضاً تقديمياً تفاعلياً عن الاستراتيجية الجديدة يقدمه كارل ماغنوس أولسون عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

جلسة حوارية

ويشارك الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وسعيد الرميثي نائب أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، عـلاء عريقات، وكارل ماغنوس أولسون، وعامر قاقيش، في جلسة حوارية مهمة حول الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وستتناول المناقشات الأولويات الاستراتيجية الجديدة للغرفة وكيفية ابتكار خدمات جديدة لأعضاء الغرفة، وتطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها وربطها بالاحتياجات الفعلية للأعضاء، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة دعم مجال البحث والتطوير والارتقاء بأداء الموارد البشرية بالغرفة لتكون بمستويات عالمية بالتدريب والتأهيل.

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