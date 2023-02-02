موسم حافل بالفعاليات بـ«أبوظبي الوطني للمعارض» في 2023

المصدر: أبوظبي ـ وام

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة «أدنيك» خلال العام 2023 فعاليات ومعارض ومؤتمرات دولية كبرى تستقطب الزوار والخبراء والمشاركين من جميع أنحاء العالم. ويقام 33 % من هذه الفعاليات للمرة الأولى في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتشتمل أجندة الفعاليات خلال 2023 على العديد من الفعاليات التي ستقام في الوقت ذاته. وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: نتطلع في مجموعة أدنيك إلى عام آخر حافل بباقة متنوعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تعزز مكانة أبوظبي وجهة لسياحتي الأعمال والترفيه في المنطقة، وتدعم عملية النمو لهذا القطاع المهم.

ويشهد المركز في فبراير الحالي مسابقة «إكس برايز إطعام المليار التالي» التي تقام من اليوم إلى 7 فبراير.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري «نافدكس 2023» بين 20 و24 فبراير.

فعاليات مارس

وفي الفترة من 3 وحتى 5 مارس، يقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2023. كما تقام يومي 4 و5 مارس فعاليات الدورة الـ14 من مؤتمر أبوظبي للعناية بالجروح، ويستضيف من 6 وحتى 8 مارس معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية. وفي أبريل يستضيف المركز يومي 29 و30 منه معرض المدرسة والحضانة.

وفي مايو، يستضيف أكثر من 7 فعاليات معارض ومؤتمرات. وفي الفترة بين 20 و24 يوليو، يستضيف المركز المؤتمر الدولي الـ34 لأبحاث التمريض، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد في الفترة بين 23 و29 أغسطس معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أكتوبر أكثر من 7 فعاليات عالمية المستوى. وخلال نوفمبر، يشهد المركز أكثر من 12 معرضاً ومؤتمراً دولياً.

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