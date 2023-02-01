"براند فاينينس": 9 مصارف إماراتية تحتفظ بمكانتها ضمن الأعلى قيمة في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

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استأثرت بنوك الإمارات بعدد 9 بنوك ضمن القائمة السنوية لأعلى 500 بنك في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية، والتي تصدرها شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في التصنيفات المتنوعة.

وأصدرت «براند فاينينس»، أمس، تقرير «الــ 500 بنك الأعلى قيمة في العالم في 2022»، والذي يرصد قيمة العلامة التجارية لأعلى 500 بنك في العالم، كما يمنح تصنيفات لكل علامة استناداً إلى تقييمات من جانب خبراء مصرفيين عالميين.

وكان أول البنوك الإماراتية على القائمة هو «بنك أبوظبي الأول»، والذي قفز هذا العام إلى المركز الــ 82 على القائمة، بالمقارنة مع الــ 88 العام الماضي. وارتفعت قيمة علامته التجارية هذا العام إلى 3.943 مليارات دولار، بالمقارنة مع 3.312 مليارات دولار في العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 19.1%. واحتفظ «بنك أبوظبي الأول» بنفس تصنيف علامته التجارية الذي ناله في العام الماضي، وهو «AA-».

وجاء «الإمارات دبي الوطني» بعد «بنك أبوظبي الأول» مباشرة، حيث احتفظ بمركزه الــ 83 عالمياً، وهو نفس مركزه العام الماضي. وارتفعت قيمة العلامة التجارية لبنك «الإمارات دبي الوطني» إلى 3.899 مليارات دولار، بالمقارنة مع 3.585 مليارات دولار العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 8.8%. واحتفظ «الإمارات دبي الوطني» بنفس تصنيف علامته التجارية الذي ناله في العام الماضي، وهو «AAA-».

وقفز «بنك أبوظبي التجاري» هذا العام أربعة مراكز لينال المركز الــ 113، بالمقارنة مع المركز الــ 117 في إصدار العام الماضي من التقرير. وجاء «بنك دبي الإسلامي» في المركز الــ 138. وقفز «مصرف أبوظبي الإسلامي» 7 مراكز، فجاء هذا العام في المركز الــ 206، بالمقارنة مع الــ 213، العام الماضي.

وسجّل «بنك المشرق» قفزة جيدة قوامها 16 مركزاً، حيث نال هذا العام المركز الــ 208، بالمقارنة مع المركز الــ 224 في العام الماضي. فيما تقدّم «بنك دبي التجاري» على نحو هائل العام، إذ قفز 35 مركزاً إلى المركز الــ 316، من المركز الــ 351 في العام الماضي.

وحقق «الإمارات الإسلامي» قفزة هائلة أخرى قوامها 45 مركزاً، إذ قفز إلى المركز الــ 327، بالمقارنة مع المركز الــ 372، في العام الماضي.

وأخيراً، قفز «بنك رأس الخيمة» 36 مركزاً إلى المركز الـــ 358، بالمقارنة مع المركز الــ 394 في العام الماضي.

واحتفظت نفس البنوك الصينية الأربعة بالمراكز الأولى على تقرير هذا العام، كما كان الحال في العامين الماضيين. واحتفظ البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» هذا العام بصدارة القائمة، وللعام الرابع على التوالي. وشهد البنك انخفاضاً في قيمة علامته التجارية، حيث تراجعت بنسبة 7.4% إلى 69.545 مليار دولار، بالمقارنة مع 75.119 مليار العام الماضي.

كما احتفظت أيضاً «بنك التعمير الصيني»، «البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الصين»، بالمراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي. وعلاوة على ذلك، احتفظ «بنك التجار الصيني» بالمركز العاشر على القائمة. وبذلك، تكون البنوك الصينية والأمريكية تكون قد اقتسمت المراكز العشرة الأولى على القائمة هذا العام، بواقع خمسة مراكز لكل منهما، وهو نفس ما حدث العامين الماضيين. ونالت البنوك الأمريكية «بنك أوف أميركا»، «ويلز فارغو»، «جيه بي مورغان»، «مورغان تشيس»، و«سيتي» المراكز من الخامس إلى التاسع على التوالي هذا العام.

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