دبي ثاني مدن العالم جاهزية للأصول المشفرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الثاني بين مدن العالم كافة في مستوى جهوزيتها لتداول الأصول المُشفّرة، بحسب قائمة «أفضل 50 مدينة مركزاً للأصول المُشفّرة»، الصادرة عن شركة «ريكاب» البريطانية المتخصصة في الاستشارات والخدمات الضريبية الخاصة بحائزة هذه الفئة من الأصول.

وأصدرت «ريكاب» هذه القائمة لرصد أفضل مدن العالم من وجهة نظر مجتمع الأصول المشفرة العالمي. واستندت الشركة في ترتيب المدن في قائمتها إلى ثمانية معايير للمفاضلة. وكان من أبرز هذه المعايير «جودة الحياة»، الذي نالت فيه دبي 175.84 نقطة، وتفوقت فيه على لندن، التي تصدرت المؤشر العام، فيما لم تنل في هذا المعيار سوى 134.67 نقطة فقط. وفي معيار آخر، وهو «عدد الفعاليات المرتبطة بالأصول المُشفّرة» التي نظمتها كل مدينة على مدار عام 2022 بلغ عدد هذه الفعاليات في دبي العام الماضي 20 فعالية. وفي معيار «عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف مرتبطة بالأصول المُشفّرة» في كل مدينة، بلغ عددهم في دبي 889 شخصاً. وفي معيار «عدد الشركات المتخصصة في تداول الأصول المُشفّرة»، بلغ عدد هذه الشركات في دبي 772 شركة. وفي معيار «نسبة الإنفاق على البحث والتنمية من مجمل الناتج المحلي الإجمالي»، بلغت هذه النسبة في دبي 1.45%. وأخيراً في معيار «نسبة ملكية الأصول المُشفّرة إلى مجمل ملكيتها على مستوى الدولة ككل»، بلغت هذه النسبة في دبي 34%.

وبلغ رصيد دبي في المؤشر العام 447.2 نقطة، فيما بلغ رصيد لندن، المتصدرة، 458.5 نقطة. وكان المركز الثالث من نصيب نيويورك، التي نالت رصيد 415.3 نقطة. وكانت أرصدة باقي المدن في المؤشر دون 400 نقطة. وجاءت سنغافورة، ولوس أنجلوس، وزيوريخ، وهونغ كونغ، وباريس، وفانكوفر، وبانكوك في المراكز، من الرابع إلى العاشر، على الترتيب.

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