4.4 % انخفاضاً متوقعاً لشحنات الأجهزة الإلكترونية 2023

المصدر: دبي - البيان

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رجحت شركة «جارتنر» تراجع إجمالي شحنات الأجهزة الإلكترونية حول العالم (كمبيوترات شخصية، أجهزة لوحية، وهواتف جوالة) بمعدل يصل إلى قرابة 4.4 % في 2023، لتصل إلى عتبة 1.7 مليار وحدة.

وقال رانجيت أتوال، كبير المحللين لدى «جارتنر»: سوف تواصل الأسواق في ظل الوضع الاقتصادي القائم تسجيل تراجع في الطلب على الأجهزة خلال 2023، بل إن إنفاق المستهلك النهائي على الأجهزة مرشح لتسجيل تراجع يصل إلى قرابة 5.1 % العام الجاري.

وفي حين كادت الأعمال أن تستعيد عافيتها من أسوأ أوقات الجائحة، سجلت معظم الأسواق تراجعاً ملحوظاً لها. ولا نتوقع تعافي الأسواق من أعراض التضخم الذي شهدته، ولن نشهد تجاوز أدنى مستويات الركود قبل الربع الأخير من 2023.

إلا أن هذا التوجه في التراجع الذي يفرض نفسه على أسواق الأجهزة سوف يشهد انحساراً خلال العام الجاري، لا سيما مع التوقعات الاقتصادية بمستقبل أقل تشاؤماً خلال العام، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع في إنفاق كل من المستهلك وقطاع الأعمال على حد سواء.

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