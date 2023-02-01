توقعات باستمرار ازدهار القطاع العقاري في دبي خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقعت منصة «زووم بروبيرتي إينسايتس»، استمرار ازدهار القطاع العقاري في دبي خلال عام 2023، بعد إطلاق العديد من مشاريع التطوير السكانية الجديدة بواسطة مطورين مشهورين في جميع أنحاء الإمارة، حيث شملت: دبي ريتز كارلتون ريزيدنس، وماما ريزيدنس دبي، وصفا ون، وأبراج الصفا تو، وكافالي كوتور، ومجمع جديد بقيمة 5.4 مليارات دولار من عزيزي للتطوير، إضافة إلى الكثير من عمليات التطوير.

وقالت «زووم بروبيرتي إينسايتس»، إن هناك المزيد من المشاريع في طور الإعداد وجاهزة للانطلاق، وقد دفع ذلك المستثمرين الأجانب للمغامرة في السوق، والاستفادة من تنامي السوق العقاري في دبي. كما تشهد دبي، إضافة إلى التطوير العقاري، تطوير البنية التحتية على نطاق أوسع.

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة «زووم» العقارية، إن أسلوب الحياة الراقي والسلامة، وانتشار الأمن، وتوفر الفرص الكثيرة لاحتراف العمل في السوق، أو لريادة الأعمال الخاصة، ليست سوى غيض من فيض من الأسباب التي تجعل دبي واحة وقبلة لمزيد من المغتربين كل عام.

وأضاف شبيري: أثبتت الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بنظام التأشيرات، أنها عنصر مهم جداً، حيث أتاح ذلك للمستثمرين الأجانب، التمتع بمزايا إضافية عند شراء العقارات، وما زالت كل هذه العوامل تؤثر بشكل إيجابي في السوق.

واختتم شبيري كلامه بقوله، إن دبي مهيأة لجذب عدد أكبر من المستثمرين ورجال الأعمال والباحثين عن عمل، إضافة إلى أولئك الباحثين عن نمط حياة راقٍ في عام 2023، وسوف يؤدي هذا في آخر الأمر، إلى نمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، الذي يشهد ازدهاراً بالفعل.

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