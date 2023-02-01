«العالمية القابضة» تستحوذ على 55 % من «ريتش» لخدمات التوظيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، استحواذها على حصة أغلبية بنسبة 55 % في شركة ريتش لخدمات التوظيف بصفقة بلغت قيمتها 315 مليون درهم.

ويأتي الاستحواذ الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام مع استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً وعالمياً، بما في ذلك قطاع خدمات التوظيف، وذلك بهدف إنشاء شبكة مزدهرة للقطاع في الإمارات لتقديم خدمات التوظيف في جميع أنحاء البلاد والباحثين عن عمل على مستوى العالم.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: على مدار العامين ونصف العام الماضيين، اتخذنا خطوات ناجحة في استثمارات في قطاع التوظيف من خلال شركة «ووركفورس» القابضة والتابعة لنا، وباستحواذنا على ريتش، فإننا نزيد حصتنا في السوق بطريقة مستهدفة للغاية، وكذلك الاستثمارات في خدمات التوظيف التي ستحسن وضعنا في سوق العمل.

وتأسست ريتش لخدمات التوظيف في 1999 وقامت بتوظيف أكثر من 20.000 موظف بدوام كامل حتى الآن. ولدى الشركة أكثر من 125 عميلاً، بمتوسط فترة 11 عاماً مع أكبر 10 عملاء. وفي عام 2022، بلغت إيرادات «ريتش لخدمات التوظيف» 861 مليون درهم وأرباح 67.5 مليون درهم.

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