3.5 مليارات درهم مبيعات «أرادَ» 2022 بنمو 46 %

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أرادَ تسجيل أداء قياسي لمبيعاتها لعام 2022، مع تحقيق زيادة بنسبة 46 % في المبيعات مقارنة بالعام الذي سبقه، ووصول القيمة الإجمالية للعقارات المباعة إلى 3.51 مليارات درهم. وفي المجمل، فقد باعت أرادَ 2.268 منزلاً في عام 2022.

وخلال العام الماضي، أطلقت أرادَ مشروعها الأول خارج الشارقة، وهو جوري هيلز في مجتمع عقارات جميرا للغولف المعروف في دبي، كما شهدت ازدياداً في الطلب على مجتمعاتها الحالية؛ مَسار والجادة. وإلى جانب ذلك، فقد حصل المطور العقاري المبتكر على تصنيفات ائتمانية إيجابية مرتفعة من مؤسستي موديز وفيتش العالميتين خلال شهر يونيو من العاما لماضي، كما أتم بنجاح أول صفقة تمويل عام، حيث جمع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي على هيئة صكوك تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية. كما أكملت أرادَ كذلك 3.982 وحدة في مجتمعاتها خلال عام 2022، بما في ذلك المرحلة الأخيرة في مشروعها الأول، مساكن نَسمَة، والذي تم إكماله وتسليمه بالكامل.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: بعد عملية الإطلاق الناجح للصكوك العام الماضي، فنحن في وضع يتيح لنا مواصلة توسعنا السريع في عام 2023 من خلال إطلاق مشاريع جديدة، ومضاعفة الأعمال الإنشائية لتسليم 3.000 منزل جديد خلال العام المقبل والترحيب بالمزيد من المقيمين والزوار في مجتمعاتنا المتكاملة.

وواصل مَسار، مجتمع الفلل والمنازل الفاخرة وسط الطبيعة الخضراء في ضاحية السيوح بالشارقة، أداءه المميز حيث لا يزال أفضل المجتمعات مبيعاً في أرادَ. وفي المجمل، فقد وصلت قيمة المبيعات الإجمالية للشركة في المشروع 2.26 مليار درهم.

كما تواصل الطلب المرتفع على مجتمع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، مع وصول قيمة المنازل المباعة فيه إلى 1.05 مليار درهم خلال عام 2022.

وسجلت أرادَ كذلك طلباً كبيراً على المنازل في مشروع جوري هيلز في عقارات جميرا للغولف بدبي. فقد باع المطور العقاري منازل بقيمة إجمالية بلغت 202 مليون درهم منذ إطلاق المشروع خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وقد انعكس أداء مبيعات أرادَ على الطلب المتزايد على العقارات في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث وصلت قيمة المبيعات التي تم تسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال عام 2022 إلى 24 مليار درهم. وباعت أرادَ، منذ انطلاق مشاريعها في 2017، أكثر من 11.000 وحدة سكنية، ونجحت بتسليم 6.154 منزلاً. ويجري حالياً تشييد 5.000 وحدة جديدة عبر محفظة مجتمعاتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز