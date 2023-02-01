شراكة لــ«إنفستوبيا» مع منصة التكنولوجيا المالية الأمريكية «أي كونيكشنز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، عن شراكة جديدة مع «أي كونيكشنز» منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للمستثمرين، وذلك خلال فعالية «أي كونيكشنز جلوبال آلتس 2023»، التي تتواصل فعالياتها حتى الغد في ميامي بالولايات المتحدة.

ووقع المذكرة محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، ورون بيسكاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كونيكشنز»، خلال جلسة إنفستوبيا في الحدث. وستمكن هذه الشراكة مجتمع إنفستوبيا للاستثمار، وللمرة الأولى، من موزعي الأصول، ومديري الاستثمار، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط ومكاتب إدارة الثروات العائلية، من الاستفادة من منصة «أي كونيكشنز» الرقمية للتواصل بسلاسة.

وتعد «أي كونيكشنز» واحدة من أكبر المجتمعات الافتراضية في العالم لتقديم رأس المال الذي يربط قطاع إدارة الاستثمار، حيث تجمع المدراء وموزعو الأصول في اجتماعات افتراضية، مما يمنحهم الفرصة لمشاركة المعلومات والعمل معاً في منصة واحدة.

وشارك 170 متحدثاً، و3500 شخص، بما في ذلك أكثر من 900 من مؤسسات توزيع الأصول مثل الجهات المانحة ومؤسسات التقاعد ومكاتب إدارة الثروات العائلية، في مؤتمر «أي كونيكشنز» هذا العام الذي شهد أكثر من 14.000 فرصة تواصل واجتماعات مباشرة. وناقشت جلسة إنفستوبيا دورها في توجيه فرص الاستثمار العالمية إلى الاقتصادات الجديدة، حيث شهدت حضور عدد من المستثمرين العالميين وقادة الأعمال المهتمين بما تقوم به منصة إنفستوبيا العالمية.

وقال محمد ناصر الزعابي: «تعمل إنفستوبيا، المنصة العالمية التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، على مد جسور التواصل بين مجتمع الاستثمار العالمي، وصناع القرار، ورواد الأعمال والمبتكرين وجمع قادته معاً لمناقشة وإيجاد فرص استثمار في الاقتصادات الجديدة، وتأتي هذه الشراكة مع «أي كونيكشنز» في سياق رؤية وأهداف إنفستوبيا، خصوصاً في ضوء تركيزنا الرئيسي على قطاعات التكنولوجيا والاستدامة».

وقال رون بيسكاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كونيكشنز»: «بينما يوسع المستثمرون استراتيجيتهم ويقبلون أكثر على دولة الإمارات ومنطقة الخليج، فإننا نعتبر شراكتنا مع إنفستوبيا علامة فارقة ومهمة لـ «أي كونيكشنز»، وفرصة مهمة لأفضل الخبراء لدينا الذين يدعمون كبار المستثمرين حول العالم، ومدعومين بتقنياتنا المتطورة للتواصل مع مجتمع الاستثمار».

وتستضيف أبوظبي المؤتمر الثاني لمنصة إنفستوبيا في 2 و3 مارس تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات» ونجحت إنفستوبيا خلال مؤتمرها في دورته الأولى الذي عقد في مارس 2022، في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً. وتأتي «إنفستوبيا» ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021.

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