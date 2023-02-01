مذكرة تفاهم بين اينوك ووزارة الطاقة بتنزانيا لتطوير منشأة تخزين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة اينوك، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة التنزانية لتأسيس بوابة استيراد وطنية ومنشأة تخزين عالمية المستوى لمنتجات النفط والغاز، لتنزانيا ومنطقة شرق ووسط أفريقيا. وتنسجم هذه الخطوة مع أولويات الإمارات لعام 2023، والمتمثلة بتوسيع الشراكات الاقتصادية في أفريقيا ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدى العقد المقبل.

وقع الاتفاقية سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، بحضور جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني. وستفضي الاتفاقية إلى مناقشات أولية للوقوف على متطلبات المشروع ووضع إطار عمل لتنفيذ منشأة تخزين جديدة مخصصة لمنتجات النفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية لاستيراد المنتجات ذات صلة بقطاع الطاقة.

وقال سيف الفلاسي: انطلاقاً من مكانتنا الراسخة كشركة وطنية تحظى بحضور عالمي في مجال الطاقة، فإننا ملتزمون بدعم جهود الإمارات لتوسيع الشراكات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبهذه الشراكة، سيتسنى لنا أيضاً تلبية احتياجات التزود بالوقود في جمهورية تنزانيا ومنطقة شرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى توفير حلول من شأنها معالجة ارتفاع تكاليف الوقود.

ومن خلال تدشين بوابة الاستيراد ومرافق التخزين الحديثة، سيتسنى لتنزانيا امتلاك احتياطيات استراتيجية، وتعزيز الكفاءة وخفض أسعار الاستيراد بالإضافة إلى توفير فرص العمل، الأمر الذي سيعود بمنافع جمة على الاقتصاد التنزاني.

وهورايزون للتخزين التابعة لمجموعة اينوك شركة رائدة في توفير حلول الطاقة لتخزين الوقود بكميات ضخمة، وهي تمتلك 10 محطات منتشرة في مواقع استراتيجية ضمن الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والأقصى، ويشمل ذلك الإمارات والسعودية والمغرب وجيبوتي وسنغافورة.

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