3082 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي المالي في يناير بنمو 210%

المصدر: وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 3082 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهر يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 210% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 995 حسابا جديدا في يناير 2022.

واستحوذت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 551 حساباً، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بنحو 507 حسابات، ثم "المشرق للأوراق المالية" 380 حساباً، و"بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية 362 حساباً و"الدولية للأوراق المالية" 252 حساباً، يليه "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 222 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 233.2 ألف صفقة صفقة خلال الشهر الماضي، على نحو 4.89 مليار سهم بقيمة ناهزت 9.9 مليارات درهم.

وجاءت "هيرميس – الإمارات" في الصدارة بعد تنفيذ 54.7 ألف صفقة بقيمة 2.54 مليار درهم، ثم "أرقام سيكيورتيز" بنحو 46.3 ألف صفقة قيمتها 1.45 مليار درهم، و"بي أتش أم" كابيتال بواقع 20 ألف صفقة تعادل قيمتها 1.22 مليار درهم.

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