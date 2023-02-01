"الاتحاد للشحن" تتخطى أهداف الأداء التشغيلي المقررة لعام 2022

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن نجاحها في تخطي أهداف الأداء التشغيلي المقررة لعام 2022، محققةً نسبة 80.5% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن المغادرة و84.1% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن الوافدة، متجاوزةً النسبة المستهدفة عند 80%.

وإلى جانب ذلك، سجلت الشركة نسبة 86.6% على مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد، في تحسن بواقع 2.6% بالمقارنة مع العام السابق وتجاوز للنسبة المستهدفة عند 85%.

وقال ريان إبراهيم الهدار، مدير مبيعات الإمارات العربية المتحدة في مجموعة الاتحاد للطيران: "ركّزت الاتحاد للشحن بعد تحقيقها الإيرادات القياسية خلال النصف الأول لعام 2022 على الاستفادة من هذا الدافع لضمان قدرتها على مواصلة تلبية طلب العملاء من خلال توفير السعة المطلوبة بكل سرعة ومرونة”.

وأضاف: "يسلط تخطي الأهداف المقررة على مؤشري الأداء في الوقت المحدد والالتزام بالتسليم حسب الوعد، اللذين يُستخدمان لقياس قدرة الشركة على توصيل الشحنات حسب الموعد المتفق عليه وعلى التزام أسطول الشحن التابع لها بالجداول الزمنية المعتمدة، الضوء على مدى التزام الاتحاد للشحن بالمصداقية وبناء الثقة وتكريس سمعتها كشريك مفضل في قطاع الشحن الجوي".

وأخرجت الاتحاد للشحن في عام 2022 آخر طائراتها المهيئة لنقل الشحنات في المقصورة من الخدمة. وفي حين أثر ارتفاع الطلب على السفر على جانب السعة، حافظت الاتحاد للشحن على عامل حمولة قوي مسجلة نسبة مزيج حمولة وصلت إلى 58% لبطن الطائرة و42% لمقصورة الشحن في نهاية عام 2022. كما حققت الشركة عامل حمولة عند 91% ومعدل تشغيل طائرات شحن عند 14.3 ساعة.

ونجحت الاتحاد للشحن كذلك في تحقيق النمو عبر ثمانية من أهم منتجاتها المميزة؛ إذ واصلت فارما لايف، الخدمة الحائزة على الجوائز والمختصة في النقل الآمن والموثوق للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، نموها المطرد برغم التراجع في حركة نقل لقاحات كوفيد-19.

وجددت الاتحاد للشحن شهادة فارما للخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة والصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في عام 2022، في خطوة تعكس امتثالها باللوائح الطبية المحددة وممارسات التوزيع الجيد ونظام الجودة للمستودعات ومراكز التوزيع المخصصة للأدوية.

وفي إطار مساعيها لتعزيز الربط بين أبوظبي وبقية أنحاء العالم، طورت الاتحاد للشحن أكثر من 1,330 ممرا تجاريا حاصل اعلى اعتمادي نقل المنتجات الصيدلانية وممارسات التوزيع الجيد، لضمان سلامة المنتجات خلال عملية النقل.

كما تُعزى الزيادة الإجمالية في أحجام المنتجات الدوائية إلى مذكرة التفاهم العالمية التي وقعتها الشركة لربط المنظومة الدوائية في كل من أبوظبي وبلجيكا والفريق المتخصص في مبيعات الأدوية، فضلاً عن تأسيس ممر فارما 2.0 المخصص لتوزيع الأدوية.

ومن ناحية أخرى، كشفت الاتحاد للشحن عن ارتفاع نسبة الخيول التي نقلتها خدمة سكاي ستابلز التابعة لها بواقع 6% بالمقارنة مع العام السابق. ولعب موسم ذروة السفر من الشرق نحو الغرب ومن ثم من الغرب نحو الشرق، والذي يستمر لستة أشهر بالتزامن مع أبرز فعاليات الفروسية وموسم سباقات الخيول، دوراً رئيسياً في هذه الزيادة. وحصلت الاتحاد للشحن في عام 2022 على شهادة اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال خدمات نقل الحيوانات الحية، لتُصبح بذلك الناقلة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة عالمياً التي تحصل على 3 شهادات تميز من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال خدمات نقل الحيوانات والبضائع الطازجة والمنتجات الدوائية.

وجاء توسيع الشبكة العالمية للاتحاد للشحن على رأس أولويات الشركة خلال عام 2022، حيث عززت شركة الطيران سعة الشحن المتاحة من خلال طرح باقة من المسارات الجديدة وزيادة وتيرة رحلاتها.

وأضاف الهدار: "استفاد عملاء الاتحاد للشحن من زيادة سعة حمولة بطن الطائرة على طائرات الركاب ذات البدن العريض المتجهة نحو وجهات مثل بانكوك وبروكسل ودبلن وغوانجو وجوهانسبرغ وكوالا لامبور ولندن ومدريد ونيويورك وسنغافورة وفيينا. كما طرحت الشركة سعة شحن إضافية من خلال إطلاق رحلات جديدة نحو كل من تشيناي وشنغهاي. وحرصت الاتحاد للشحن على مراجعة شبكتها بشكل مستمر، ما أتاح لها القدرة على الاستجابة للزيادة في الطلب على السعة بكل مرونة. وستواصل الشركة العمل عن كثب مع شركائها وعملائها ليتسنى لها تعزيز السعة بما يُلبي متطلبات العملاء وظروف السوق المتغيرة".

ووسعت الاتحاد للشحن من شبكتها لتغطي خدماتها 68 وجهة حول العالم. وتربط الاتحاد للشحن، مدعومة بشبكتها العالمية والواسعة للنقل البري وأسطولها المكون من أكثر من 30 ألف شاحنة، ما يزيد عن 132 محطة انطلاق و290 محطة وصول موزعة في كل من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية، واليابان، والهند، وأستراليا.

وكانت الاستدامة أيضاً إحدى أبرز مجالات تركيز الاتحاد للشحن خلال عام 2022، حيث أطلقت العديد من المبادرات والبرامج المصممة لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة بما يعود بالفائدة على قطاع الشحن الجوي بشكل عام.

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