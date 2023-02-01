دبي تسجل ارتفاعاً بنحو 5.5% في الطلب على الطاقة خلال 2022

المصدر: البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2022 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2021، حيث بلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 53,180 جيجاوات ساعة مقارنة مع 50,401 جيجاوات ساعة في عام 2021.

وأكد معالي الطاير أن الارتفاع في الطلب على الطاقة يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، إضافة إلى النمو المتواصل في عدد السكان والتوسع الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير بنية تحتية تعد من بين الأعلى كفاءة على مستوى العالم، بما يدعم "أجندة دبي الاقتصادية D33" التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم. ونواصل العمل على زيادة القدرة الانتاجية من الكهرباء والمياه ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 14,517 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً."

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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