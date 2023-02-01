نهيان مبارك يفتتح "قصص أمم" في مدينة إكسبو دبي

المصدر: البيان

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افتتح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي أجنحة "قصص أمم" في مدينة إكسبو دبي. وتتوزع الأجنحة الثلاثة في مناطق مدينة إكسبو: الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم معروضات ومقتنيات من مشاركات الدول في إكسبو 2020 دبي ضمن رحلة تسرد قصة ملهمة عن اجتماع العالم في إكسبو 2020 دبي وتطلعه نحو صنع مستقبل أفضل للجميع في تجربة تفاعلية مميزة تجمع الفائدة والمعرفة بالمتعة والترفيه.

قال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان: "جمع إكسبو 2020 دبي دول العالم معاً حيث احتفلت بثقافاتها وأفكارها وابتكاراتها وتبادلت الخبرات والإنجازات. ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، كان لكل بلد جناح مستقل، مما أتاح لكل دولة فرصة مشاركة تجاربها الفريدة مع ملايين الزوار، لتقدم تصورا جديدا عنها وتعرف بماضيها وحاضرها ورؤاها المستقبلية وتلهم الزوار للعمل لبناء مستقبل أفضل".

وأضاف معاليه "تهدف أجنحة "قصص أمم" ومعروضاتها ومحتوياتها لتكريم أكثر من 200 دولة ومنظمة شاركت في إكسبو 2020 دبي، والتذكير ببعض اللحظات المميزة من الحدث الدولي الفريد، وتقدم قصة تحكي عن إنسانيتنا المشتركة عبر مواضيع متعددة وتشيد بقوة التعاون والعمل المشترك".

في منطقة الفرص، موضوع جناح "قصص أمم" هو "لحظتنا في الزمن" ويعرض تصميم البشر وعزيمتهم، وتعاطفهم مع بعضهم، وكيف اجتمع الناس في إكسبو للعمل معا نحو مستقبل أفضل حافل بالفرص للجميع. بينما يتجسد "عالمنا الرائع" في جناح "قصص أمم" في منطقة التنقل ويبرز سعي البشرية الدؤوب للتميز، ويسلط الضوء على البراعة والطموح ودورهما في تغير الطريقة التي نعيش بها، ونتواصل مع بعضنا البعض ونتبادل المعرفة والأفكار. وفي منطقة الاستدامة، يظهر جناح "قصص أمم" موضوع "خيالنا اللانهائي" ويأخذ الزوار في جولة تسلط الضوء على علاقة الإنسان بالطبيعة.

تُعطي أجنحه قصص أمم لمحة عن شعوب العالم، وتسلط المزيد من الضوء على ثقافاتها وحضاراتها وإبداعاتها، وتبدأ كل رحلة في الجناح بفيلم يعرض قصة الجناح والطرق المختلفة التي ساهمت بها الدول المشاركة فيه، يمكن للزوار اختيار الذهاب في رحلة منظمة مسبقًا أو التجول ببساطة والتفاعل مع المعارض واستكشاف المناطق المحيطة، وتشمل العناصر المعروضة الأعمال الفنية والتحف والآلات الموسيقية والتذكارات والمنسوجات والملابس والأصول الرقمية.

تُجسد أجنحة قصص أمم إرث إكسبو 2020 دبي، وتتوزع في مناطق الفرص والتنقل والاستدامة، يضم كل جناح منها مقتنيات من دول شاركة في ذات المنطقة، ويبلغ سعر تذكرة دخول الأجنحة الثلاثة 50 درهماً، وهي صالحة للاستخدام ليوم واحد، والدخول مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ويمكن زيارة أجنحة قصص أمم الثلاثة أيضاً بالتذكرة المميزة التي يبلع ثمنها 120 درهمًا والتي تتيح لحامليها أيضاً زيارة أجنحة الرؤية والمرأة و تيرّا وألِف، وتستقبل جميع الأجنحة الزوار يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

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