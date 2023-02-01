"أبوظبي الوطني للمعارض" يستضيف موسماً حافلاً من الفعاليات الدولية الكبرى خلال 2023

المصدر: وام

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة “أدنيك” خلال العام 2023 فعاليات ومعارض ومؤتمرات دولية كبرى تستقطب الزوار والخبراء والمشاركين من جميع أنحاء العالم.

ويقام 33% من هذه الفعاليات للمرة الأولى في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ينسجم مع جهود مجموعة أدنيك لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة، وسعيها لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي، ودعم النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي بشكل عام.

وتشتمل أجندة فعاليات المركز خلال 2023 على العديد من الفعاليات التي ستقام في الوقت ذاته، حيث ساهم افتتاح قاعة المارينا التي تعتبر أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية تمتد على مساحة 10 الآف متر مربع في زيادة المساحات المخصصة للعروض الداخلية والخارجية لتصل إلى أكثر من 153 ألف متر مربع ما عزز قدرة المركز على استضافة العديد من الفعاليات الكبرى في الوقت نفسه، وليؤكد على مكانته كأكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" نتطلع في مجموعة أدنيك إلى عام آخر حافل بباقة متنوعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تعزز مكانة أبوظبي كوجهة لسياحتي الأعمال والترفيه في المنطقة، وتدعم عملية النمو لهذا القطاع الهام، بما يحقق مردوداً إيجابياً على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، كما تساهم في تكريس مكانة المجموعة ودورها الحيوي والأساسي في رسم ملامح مستقبل قطاع سياحة الأعمال، وتتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة بتوفير الفرص الداعمة لتطور الصناعات المحلية وتطوير الجوانب المعرفية للقدرات والكفاءات الوطنية".

وأضاف:" نحن مستمرون في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالميةٍ استثنائيةٍ من خلال توظيف المرافق الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات عالية الجودة لتنظيم واستضافة جميع أنواع الفعاليات التي توفر منصات مثالية لمنظمي الفعاليات تجمع العارضين والمتخصصين وصناع القرار والزوار من مختلف أنحاء العالم، تتيح لهم عرض أحدث المنتجات وآخر الابتكارات في جميع القطاعات وبناء شبكة واسعة من العلاقات مع مجموعة من أبرز الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات في باقي دول العالم".

واستهل مركز أبوظبي الوطني للمعارض أجندة العام الجاري بأعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، والذي عقد في 9 يناير بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية، ومن ثم حفل تدشين سفينة الأبحاث البحرية "جيوَن" التي طورتها هيئة البيئة – أبوظبي وتعتبر الأولى في الدولة والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، والذي أقيم في قاعة المارينا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتلاه استضافة مجموعة من الفعاليات ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة والتي أقيمت خلال الفترة من 16 حتى 18 يناير، وجمعت رؤساء دول ونخبة من صناع القرارات وقادة الأعمال ورواد التكنولوجيا من حول العالم، وتضمنت هذه الفعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل مجموعة من الفعاليات العالمية التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مثل حفل توزيع جوائز "جائزة زايد للاستدامة"، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ، ومعرض ومنتدى إيكوويست 2023، ومعرض ومنتدى المياه ومنتدى المدن الذكية ومنتدى البيئة والمناخ، كما استضاف المركز في الفترة بين 20 و21 يناير مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية المتكاملة وغيرها من الفعاليات المصاحبة الأخرى.

وفي شهر فبراير يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مسابقة " إكس برايز إطعام المليار التالي" التي تقام في الفترة من 2 إلى 7 فبراير، وهي مسابقة دولية تقام كل أربع سنوات تهدف إلى إحداث ثورة في سلسلة التوريد الغذائية العالمية وأثرها على المجتمعات حول العالم.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض "الدفاع الدولي (آيدكس 2023)" والنسخة السابعة من معرض "الدفاع البحري (نافدكس 2023)" في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وفي الفترة من 3 وحتى 5 مارس المقبل، يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلاق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميك كون" 2023 الذي يجمع محبي القصص المصورة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة، كما يستضيف يومي 4 و5 مارس فعاليات الدورة الرابعة عشر من مؤتمر أبوظبي للعناية بالجروح، ويستضيف في الفترة من 6 وحتى 8 مارس معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف فتح قنوات التواصل بين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم.

وفي شهر أبريل يستضيف المركز يومي 29 و30 أبريل معرض المدرسة والحضانة، الذي يستقطب مجموعة من المدارس ودور الحضانة، ويوفر فرصة فريدة للإجابة على جميع أسئلتهم التعليمية تحت سقف واحد.

وفي شهر مايو، يستضيف أكثر من 7 فعاليات معارض ومؤتمرات، حيث يستضيف في الفترة من 8 وحتى 10 مايو المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي يجمع رواد صناعة الطاقة من أجل التقارب ومناقشة الاتجاهات والتقنيات التي تؤثر على الطلب على الطاقة في المستقبل.

ويشهد في الفترة من 8 وحتى 10 مايو ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي يقام لأول مرة في إمارة أبوظبي ويتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل المعرض واجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار.

كما يستضيف في الفترة بين 16 و18 مايو مؤتمر (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية الذي يقام لأول مرة في دولة الإمارات، ويساهم المؤتمر بدور مهم كمنصة لجميع قادة قطاعي المناولة الأرضية والطيران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا المجال.

ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 يومي 15 و16 مايو بالتزامن مع معرض الطرق والمرور 2023، ومعرض موبيليتي لايف الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر حدث التنقل الأكثر أهمية في المنطقة، والذي يسلط الضوء على مفاهيم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تغيير كبير وملموس في هذه القطاعات.

كما يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22- 28 مايو معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يوفر منبراً أدبياً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ويختتم المركز أجندته الحافلة في شهر مايو بمعرض قمة ابتكار السيارات الكهربائية التي تقام في الفترة من 29 و31 مايو.

وسيشهد المركز انطلاق صيف أبوظبي الرياضي الفعالية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على اتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة خلال فصل الصيف. وتوفر بيئة مثالية وملائمة في ملاعب داخلية مكيّفة تتيح للأفراد والمجموعات والعائلات فرصة المشاركة والاستمتاع بباقةٍ من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة.

وفي الفترة بين 20 و24 يوليو، يستضيف المركز المؤتمر الدولي الـ 34 لأبحاث التمريض، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ويشارك في فعالياته عدد كبير من المتخصصين والخبراء في قطاعات التمريض والقطاعات المساندة الأخرى.

ويشهد في الفترة بين 23 و29 أغسطس معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الفعالية السنوية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمخصص لأنشطة الصيد والفروسية والترويج لتراث الدولة الثقافي والحفاظ عليه.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في شهر أكتوبر أكثر من 7 فعاليات عالمية المستوى، وهي معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في الفترة بين 2 و5 أكتوبر، ومنتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد 2023" في الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الذي يقام للمرة الأولى في الدولة ، ومؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في الفترة من 10 وحتى 13 أكتوبر، ومعرض أوتو موتو شو 2022 في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، ، كما يستضيف معرض " نجاح أبوظبي 2023"، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

كما يشهد المركز استضافة المسابقة الدولية “تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم 2023”، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط في الفترة من 25 ولغاية 27 أكتوبر والذي يهدف لتنمية قدرات ومهارات أصحاب الهمم في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويستضيف أيضاً في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر مؤتمر الموانئ العالمي 2023 الذي يقام لأول مرة في الإمارات ويجمع مجموعة من أبرز مشغلي الموانئ في العالم ، إضافة إلى معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية الذي يجمع أفضل شركات اللياقة البدنية في المنطقة لعرض منتجات وتقنيات اللياقة البدنية الأكثر عصرية وابتكارًا، وغيرها العديد من الفعاليات الأخرى التي تستقطب شريحة واسعة من الزوار.

وخلال شهر نوفمبر يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أكثر من 12 معرضاً ومؤتمراً دولياً بارزاً، ومنها معرض المجوهرات والساعات أبوظبي 2023 في الفترة من 1 - 5 نوفمبر 2023، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة من 16 - 19 نوفمبر، والكونغرس العالمي للإعلام في الفترة بين 14 و16 نوفمبر، إلى جانب معرض الحضانات والمدارس في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر، و مؤتمر الاتحاد الأفرو- آسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين الذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر، ومعرض "فيف الشرق الأوسط" في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية بالتزامن مع معرض أبوظبي للتمور في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ومعرض توظيف 2023، وغيرها العديد من الفعاليات الأخرى.

وسيشهد شهر ديسمبر 2023 العديد من الفعاليات والمعارض التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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