نمو شركات الرعاية الصحية في "جافزا" 7 أضعاف خلال 4 سنوات

المصدر: البيان

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شهد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، مع تزايد فرص الأعمال والنمو المحتمل في السوق المحلي. وقد بلغت مساهمة الدولة نحو 54% من إجمالي الأعمال التجارية لهذا القطاع الحيوي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021. وتلعب حلول سلاسل الإمداد والتوريد دوراً رئيساً في مواكبة هذا النمو، والذي يتطلب التزاماً صارماً بمواعيد التسليم للمواد الطبية الحيوية، بدءًا من مراحل التصنيع والتخزين، وصولًا إلى عمليات التوزيع والنقل، لضمان جودة وصول المنتجات إلى المتعاملين بأعلى درجات الموثوقية والسلامة.

وتقوم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بدور محوري في هذا المجال بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تمتاز بسهولة الوصول إلى ميناء متعدد الأغراض، ومرافق لوجستية متخصصة عالية القدرة على مناولة المواد الطبية الحساسة، وفق إرشادات السلامة الأشد صرامة على مستوى العالم. وكانت "دي بي ورلد" قد أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليونيسف في عام 2021 لتسريع توزيع اللقاحات عبر المرافق التابعة لـ "جافزا" بهدف تحسين سرعة وصولها إلى البلدان الأكثر تعرضاً للضغوط بسبب الجائحة.

تجمّع شركات الرعاية الصحية المتنامي في "جافزا"

تضم جافزا حالياً حوالي 412 شركة رائدة متخصصة في الخدمات الطبية والصناعات الدوائية من 60 دولة، وتشكّل مجتمعة وجهة موحّدة لتجمّع شركات الرعاية الصحية في المنطقة الحرة لجبل علي.

وتقدم المنطقة الحرة لجبل علي مجموعة من الخدمات المتميزة لشركات تصنيع منتجات الرعاية الصحية، تشمل المرافق المخصصة لخدمة تلك الشركات، وخدمات التخلّص من النفايات البيولوجية الخطرة. كما توفر "جافزا" شبكة نقل متعددة الأنماط عبر وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، من خلال مزوّدي الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة الحرة، إلى جانب الممرات التجارية الخاضعة للإجراء الجمركي، وحلول الخدمات اللوجستية والتخزين المتكاملة.

على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد قطاع الرعاية الصحية في المنطقة الحرة لجبل علي نموًا بنحو سبعة أضعاف في قيمة أعماله التجارية من حيث الصادرات. وساهمت شركات الرعاية الصحية العاملة في جافزا عام 2021 بحوالي نصف حجم التجارة الإجمالية لدبي في مجال منتجات الرعاية الصحية والدوائية. وخلال العام نفسه، تم استيراد ما قيمته 3.8 مليار درهم إماراتي من المنتجات الدوائية وأجهزة الرعاية الصحية، ليسجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 15% مقارنة بالعام 2020. وتضم قائمة الدول العشر الأولى المورّدة للمنتجات الطبية كلًا من فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والهند، والصين، واليابان؛ حيث ساهمت تلك البلدان بنحو 78% من إجمالي واردات شركات الرعاية الصحية العاملة في جافزا.

عروض شاملة

توفر جافزا بفضل مزاياها المتعددة وارتباطها التجاري فائق السرعة، ونقل السلع والبضائع متعدد الأنماط، منظومة أعمال متكاملة تتيح سهولة تأسيس الأعمال.

إضافة إلى ذلك، تدعم شركة "إمبريال لوجستيكس" التابعة لـمجموعة "دي بي ورلد"، والتي تُدير مركزاً متخصصاً للحلول الطبية في جافزا، المتعاملين في توزيع المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بكفاءة كبيرة، لتنقلها إلى مختلف المناطق في أوروبا وأفريقيا وآسيا. كما توفر الشركة خيار الاستجابة للبلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، لضمان حصول المتعاملين على الإمدادات الطبية فوراً.

أربع ميزات بارزة لمركز خدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في "جافزا":

●مركز عالمي للتصنيع: يمكن للشركات العاملة في صناعة اللقاحات والأدوية المتخصصة والعامة، وكذلك شركات التكنولوجيا الطبية وعلوم الحياة، أو المعدات والأدوات التحليلية، والمواد الاستهلاكية والمستلزمات، إضافة إلى شركات المنتجات الدوائية وغيرها، الاستفادة من المرافق الجاهزة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

● خدمات لوجستية عالية الكفاءة: يعمل في جافزا أكثر من 120 مزوّدًا للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، وقد قامت الشركات العاملة في المنطقة الحرة بنقل 5,800 طن متري من البضائع بقيمة 272 مليون درهم إماراتي عام 2021.

●شبكات توزيع متطورة لمواكبة التوسع في السوق: يوفر الموقع الاستراتيجي لجافزا بقربه من ميناء جبل علي، الذي يعد أكبر ميناء في المنطقة، والقريب من مطار آل مكتوم الدولي، لمتعاملي الرعاية الصحية، القدرة على التمتع بربط تجاري متواصل دون انقطاع مع جميع الوجهات الرئيسة.

●سهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات: تستفيد الشركات العاملة في جافزا من بيئة مزدهرة لممارسة الأعمال في دولة الإمارات؛ حيث تتيح التملّك الكامل للشركات بنسبة 100%، وضريبة بنسبة صفر بالمائة للشركات، وسهولة الوصول إلى أحدث المرافق التنافسية والعمالة الماهرة.

جدير بالذكر أنه على مدى نحو أربعة عقود منذ إنشاء "جافزا"، دأب أصحاب العلاقة البارزين في قطاع الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية على العمل مع المنطقة الحرة لجبل علي لتشكيل نموذج مستدام لسلاسل التوريد، من أجل تحفيز التطور في قطاع الرعاية الصحية الإماراتي، ما يوفر حياة أفضل للأجيال القادمة.

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