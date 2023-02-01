جلسة عصف ذهني لتطوير خدمات غرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة عجمان جلسة عصف ذهني لبحث فرص الارتقاء ببيئة الخدمات وإطلاق مبادرات نوعية تصب في إسعاد المتعاملين وذلك ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان لتطوير خدماتها وتقديم خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

ترأس الجلسة عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية، وشارك في أعمال الجلسة إيمان الشامسي مديرة إدارة التطوير والابتكار وفاطمة العوضي مديرة إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية وعبدالله النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وموظفون من كافة إدارات الغرفة وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال.

وأكد عبدالله المرزوقي أن غرفة عجمان حريصة على الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوفير بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية والمرونة في تقديم الخدمات بهدف تمكين أعضاء الغرفة من المنشآت ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الارتقاء بأعمالها وتطوير أنشطتها ودعم دورها الريادي في دعم اقتصاد مستقبلي متنوع.

وأوضح أن غرفة عجمان تعتمد ضمن خطتها السنوية 2023 مجموعة واسعة من جلسات العصف الذهني بهدف تعزيز تفاعل الموظفين وإشراكهم في تطوير الخدمات وتبادل وجهات النظر ورصد الأفكار الإبداعية والمبتكرة حول أفضل الممارسات الداعمة لجودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.

واستعرضت الجلسة كافة خدمات الغرفة من «خدمات العضوية، خدمات شهادات المنشأ والتصديقات، الخدمات القانونية، خدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم وخدمات مجلس سيدات أعمال عجمان» بهدف مناقشة سبل تطويرها والارتقاء بها، بحيث حظيت مخرجات الجلسة بمجموعة واسعة من الأفكار والمقترحات سيتم دراستها وبحث فرص الاستفادة منها.

وأشاد الحضور بأهمية جلسة العصف الذهني ودورها في توليد أفكار واقتراحات إبداعية تعزز جودة الخدمات وترتقي ببيئة العمل لإثراء تجربة المتعامل من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات المحلية والخارجية.

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