مشاركة ناجحة لـ «دبي للمجوهرات» في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت مجموعة دبي للمجوهرات، حملة «استمتع ببريق الذهب» الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، خلال الحملة التي استمرت 46 يوماً بمشاركة أكثر من 245 متجر مجوهرات، منحت المجموعة 100 فائز 25 كيلوغراماً من الذهب.

تم إطلاق الحملة بهدف تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة البالغين أكثر من 280 عضواً، وتسليط الضوء على عروضهم، في محاولة لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للمجوهرات ليس فقط في المنطقة، لكن في العالم.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: لقد حققت حملة مهرجان دبي للتسوق هذا العام نجاحاً مبهراً. لقد تمكنا من جذب عشرات العملاء من جميع أنحاء الإمارات لزيارة دبي والتسوق والحصول على جوائز مذهلة. تعتمد هذه الحملة على إرثنا والتزامنا وتغيير حياة المتسوقين بجوائز كبرى، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كأفضل وجهة للمجوهرات.

من جانبها، قالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: نحن سعداء للغاية بالاستجابة التي تلقيناها هذا العام. لقد حظيت حملة استمتع ببريق الذهب بالاهتمام من قبل عملائنا، وكانت بمثابة منصة لأعضائنا لتقديم أفضل ما لديهم من خدمات وعروض. تُلهمنا التعليقات التي تلقيناها أن نتوسع ونقدم المزيد من المكافآت المبتكرة خلال حملاتنا القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز