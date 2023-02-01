50 % قفزة أرباح 4 بنوك مدرجة في دبي

المصدر: أبوظبي - وام

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قاربت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 22.3 ملياراً في 2022، بزيادة 7.6 مليارات درهم، وبنسبة تتجاوز 50 %، مقابل 14.78 ملياراً في 2021.

وارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية 46.9 ملياراً خلال عام 2022، وذلك استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، إن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 زادت بنسبة تتجاوز 30 % عن أرباح صافية بلغت 35.66 ملياراً خلال 2021. وبلغت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي 24.6 مليار درهم بزيادة 17.9 % مقارنة بـ 20.8 ملياراً في 2021.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت 13.4 ملياراً خلال 2022، بارتفاع 7 % مقارنة مع 2021. وارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 40 % لتصل إلى 13 ملياراً في 2022.

وحقق «بنك دبي الإسلامي» نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26 % على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات مقابل 4.4 مليارات في 2021. ونما صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليارات في نهاية 2022، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2 % إلى 4.4 مليارات مقارنة بـ 2021.

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