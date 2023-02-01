26 - 27 فلساً زيادة في أسعار البنزين

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر فبراير 2023 بمقدار يتراوح بين 26 و27 فلساً في البنزين، كما تم زيادة الديزل بمقدار 9 فلوس لكل لتر، مقارنة بأسعار شهر يناير 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة عن بدء التطبيق اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتم زيادة سعر لتر البنزين السوبر (98) بمقدار 27 فلساً وبنسبة تصل إلى 9.71 % من 2.78 درهم في يناير إلى 3.05 دراهم في فبراير، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي (95) بمقدار26 فلساً وبنسبة تصل إلى 9.74 % من 2.67 درهم في يناير إلى 2.93 درهم في فبراير. وكذلك صعد سعر لتر بنزين «إي بلس» (91) بمقدار 27 فلساً وبنسبة 10.42 % من 2.59 درهم في يناير إلى 2.86 درهم في فبراير، كما صعد سعر لتر الديزل بمقدار 9 فلوس لكل لتر بنسبة 2.74 % من 3.29 دراهم في يناير إلى 3.38 دراهم في فبراير.

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