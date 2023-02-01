26 - 27 فلساً زيادة في أسعار البنزين
أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر فبراير 2023 بمقدار يتراوح بين 26 و27 فلساً في البنزين، كما تم زيادة الديزل بمقدار 9 فلوس لكل لتر، مقارنة بأسعار شهر يناير 2023.
وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة عن بدء التطبيق اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وتم زيادة سعر لتر البنزين السوبر (98) بمقدار 27 فلساً وبنسبة تصل إلى 9.71 % من 2.78 درهم في يناير إلى 3.05 دراهم في فبراير، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي (95) بمقدار26 فلساً وبنسبة تصل إلى 9.74 % من 2.67 درهم في يناير إلى 2.93 درهم في فبراير. وكذلك صعد سعر لتر بنزين «إي بلس» (91) بمقدار 27 فلساً وبنسبة 10.42 % من 2.59 درهم في يناير إلى 2.86 درهم في فبراير، كما صعد سعر لتر الديزل بمقدار 9 فلوس لكل لتر بنسبة 2.74 % من 3.29 دراهم في يناير إلى 3.38 دراهم في فبراير.