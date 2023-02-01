37.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في يناير

المصدر: دبي - محمد عباس

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، خلال تداولات شهر يناير 2023، سيولة ناهزت 37.6 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 32.66 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.93 ملايين في سوق دبي المالي، بعد تداول 683.76 مليار سهم عبر أكثر من 397.06 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي إلى 3303.27 نقاط، ومؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى 9736.07 نقطة.

وتباين أداء أسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات أمس، مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والبنوك الربع الأخير من عام 2022.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 3303.3 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 281 مليون درهم.

وتزامن ذلك مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 0.10 % عند 12.95 درهماً، وصعد سهم إعمار للتطوير 0.07% عند 4.45 دراهم.

وجاء سهم إعمار العقارية في صدارة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث التداول، بقيمة تداولات بلغت 87.35 مليون درهم، تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بتداولات 51.8 مليون درهم، ودبي الإسلامي بتداولات 49.9 مليون درهم، ثم جاء سالك بتداولات 28.35 مليون درهم.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.06 % عند مستوى 9736.07 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 1.6 مليار درهم.

وتزامن الأداء الإيجابي مع ارتفاع سهم «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 5.7 % عند 9.42 دراهم، وارتفع سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 6.2 % عند 4.8 دراهم. وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.46 % عند 4.36 دراهم، وارتفع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.42 %.

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