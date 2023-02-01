2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 471 مبايعة بقيمة 1.87 مليار، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 316.57 مليوناً، و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 148 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 24 مليوناً في منطقة القصيص الصناعية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 23 مليوناً في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 28 مليوناً وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 26 مليوناً وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين. وجاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم مبايعات الشقق والفلل.

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