المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج إكسبو لايف للابتكار الذي بدأ مع إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28).

ويدعو البرنامج في دورته السادسة رواد الأعمال والابتكار من جميع أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتهم ومبادراتهم ذات الصلة بالمناخ والاستدامة، والتي يمكن مشاركتها وتكرارها أو توسيع نطاقها لتحقيق تأثير إيجابي واسع في العالم. وباستمرار برنامج إكسبو لايف للابتكار ضمن مدينة إكسبو دبي، تؤكد المدينة التزامها بإرث إكسبو 2020 دبي ومتابعة السعي نحو الاستدامة وتحقيق أثر محلي وعالمي إيجابي.

وستحصل المشاريع المختارة على التمويل بالإضافة إلى التوجيه والدعم وإتاحة فرص الشراكة، مما يوفر منصة مثالية لتحفيز ريادة الأعمال وإبراز أهداف مدينة إكسبو دبي في تعزيز التعاون والابتكار لدفع التقدم البشري.

ويبدأ اليوم تقديم الطلبات وحتى 17 مارس المقبل، كما سيتم دعوة المرشحين المختارين لتقديم مشاريعهم في حدث مباشر في دبي في أبريل، والإعلان عن الفائزين في مايو.

وقال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف: «لقد كان لبرنامج إكسبو لايف للابتكار على مدار 10 سنوات منذ انطلاقه تأثير كبير وملموس على الناس وكوكب الأرض، وتهدف النسخة السادسة منه لتحفيز الإبداع ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ وذلك في العام الذي ستستضيف فيه مدينة إكسبو دبي – مدينة المستقبل المستدامة – مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28) وتمضي في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف: «نتطلع للترحيب بحلول البيئة والاستدامة من جميع أنحاء العالم في هذه الجولة الجديدة من البرنامج، والتي تجسد المسؤولية الجماعية والروح المبتكرة اللازمة لتحقيق أهدافنا المناخية في وقت تتجدد الحاجة فيه لتعزيز التعاون ودعم الابتكار للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية».

وقدم برنامج إكسبو لايف للابتكار حتى الآن، الدعم لـ 140 مبتكرًا عالميًا من 76 دولة، وكانت ثلث مشاريعهم تقريبًا تتعلق بقضايا الاستدامة والبيئة. وأثّر البرنامج بشكل إيجابي على 5.8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وأسهم في استعادة 36 مليون هكتار من الأراضي، وتعويض 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 6.3 ملايين لتر من المياه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز