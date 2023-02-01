147 مليون درهم أرباح شركة سوق دبي المالي 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2022، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 41.7% في صافي الأرباح التي بلغت 147.1 مليون درهم، مقابل 103.8 ملايين درهم في 2021.

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 351.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 19% مقابل إجمالي الإيرادات البالغ 294.6 مليون درهم في 2022. وسجلت الشركة صافي أرباح قدره 58.1 مليون درهم خلال الربع الأخير 2022، مقابل 65.7 مليون درهم في الربع المماثل 2021. وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، تمّت مناقشة النتائج السنوية واعتمادها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة، والتي ستنعقد بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

توزيعات مقترحة

وأوصى مجلس الإدارة أيضًا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 134.7 مليون درهم وبنسبة 1.68% من رأس المال و100% من مجموع الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع. وقرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة لاعتماد سياسة جديدة ثابتة لتوزيع الأرباح بما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح السنوية، وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة والمتمثلة في توزيع الأرباح كل سنتين.

تطور كبير

وقال هلال المري، رئيس مجلس الإدارة: 2022 كان عامًا واعدًا في سوق دبي المالي، حيث تؤكد نتائجنا في هذه السنة المالية قوة نموذج أعمال الشركة، والتطور الكبير الذي ننجزه على صعيد تطوير أعمالنا، وسعينا نحو فرص جديدة، وعملنا الدؤوب لتسريع تطوير الأسواق المالية في الإمارات. ونحن واثقون بأن البنية التحتية الحديثة لسوق دبي المالي، ولوائحه التنظيمية ونموذج أعماله الفعّال، ستكون جميعها نقطة انطلاق لتعزيز نموه وترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي.

وأضاف: أثمر تركيزنا المتواصل على استراتيجيتنا لتطوير الأسواق المالية في دبي، بجعل سوق دبي المالي من أكثر الأسواق نشاطًا على مستوى العالم في الاكتتابات العامة الأولية وفي إدراجات الشركات الجديدة، حيث شهد السوق 5 اكتتابات عامة ناجحة لشركات حكومية وخاصة رائدة. وأطلقنا مؤشرًا عامًا جديدًا يواكب أفضل الممارسات العالمية ويوفر مؤشرات أكثر شفافية للمستثمرين، كما عزّزنا جهود سوق دبي المالي لتنويع فئات الأصول عبر إطلاق تداولات عقود النفط الخام (عقد خام نفط عُمان المُجزأ)، بالإضافة إلى إطلاق عقود آجلة جديدة للأسهم، وهو الأمر الذي رسّخ مكانة سوق دبي المالي بين الأسواق الإقليمية الرائدة من حيث تنويع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول.

مؤشرات نمو

وأنهى السوق 2022 بأداء قوي، مع ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 24.5% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى 90 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 41.4% إلى 582 مليار درهم، وسجّل المؤشر العام للسوق ارتفاعًا بنسبة 4.4%، كما حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الكبير خلال 2022، إذ استحوذوا على نسبة 48.7% من قيمة التداولات في سوق دبي بمحصلة شراء بلغت 5 مليارات درهم، وبلغت حصتهم من القيمة السوقية 19% في نهاية العام.

مستثمرون جدد

واستقطب السوق 167,332 مستثمرًا جديدًا العام الماضي. ومع القفزة الكبيرة التي ضاعفت أعداد المستثمرين 23 مرة بالمقارنة بالعام 2021، ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في السوق إلى أكثر من مليون مستثمر من 212 جنسية، بما يؤكد نجاح سوق دبي المالي في رحلته نحو التحوّل الرقمي.

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