«الدار» توسع مخزونها من الأراضي عبر الاستحواذ على جزيرة الفاهد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة الدار العقارية استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 ملايين متر مربع وتقع على طريق الشيخ خليفة بن زايد (E12) الذي يربط بين الوجهتين الأبرز في أبوظبي، جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

وسيسهم الاستحواذ إلى حد كبير بتوسيع مخزون الأراضي ومحفظة المشاريع قريبة المدى التي تملكها الشركة، فضلاً عن توفير واجهة مائية تكللها غابات القرم والشواطئ البكر بطول 4.6 كيلومترات. وسيحظى حوالي 4000 منزل مخطط له في جزيرة الفاهد بإطلالات بحرية في الجزيرة. وتبلغ قيمة الاستحواذ 2.5 مليار درهم تدفع على مدى 5 سنوات. وتبلغ قيمة تطوير مشروع جزيرة الفاهد 26 مليار درهم. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: الاستحواذ يعزز قدرة الدار على تحقيق قيمة مستدامة للإمارة ومجتمعاتها ومساهمينا على المديين المتوسط والطويل. وستبصر مراحله الأولى النور مع نهاية 2023.

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