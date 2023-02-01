«الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع سوق أبوظبي لتمكين العملاء من التداول الفوري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، شركة الوساطة المالية، إبرام شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية تتيح للمستثمرين الوصول مباشرة إلى الأسهم المدرجة في السوق، حيث بات بإمكانهم فتح حساب تداول فوري واستصدار رقم مستثمر في سوقي الأسهم في الإمارات من خلال منصة الشركة الرقمية.

وستتيح الشراكة لأكثر من مليون عميل من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بدء التداول الفوري في سوق أبوظبي، ما يلبي الطلب المتنامي على الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وستمكن هذه الخطوة المستثمرين من بدء التداول بثلاث خطوات بسيطة يحصلون من خلالها على رقم مستثمر وطني وحساب تداول وحساب مستثمر بشكل فوري، مما يوفر عليهم عناء طباعة المستندات وتوقيعها ومسحها ضوئياً وإرسالها بالبريد الإلكتروني.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسرنا التعاون مع سوق أبوظبي لتمكين المستثمرين من الوصول بشكل سهل وفوري إلى أسهم الشركات المدرجة في السوق.

باتت منصتنا الرقمية المتكاملة توفر للمستثمرين فرصة التداول الفوري في اثنين من أكبر ثلاثة أسواق مالية في المنطقة من حيث القيمة السوقية. ومن خلال هذه الشراكة ومنصتنا الرقمية المتطورة، وإتاحة الاشتراك في الاكتتابات العامة، وخدمة توفير رقم مستثمر، يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني البنك الوحيد في المنطقة الذي يوفر للمستثمرين حزمة شاملة للتداول بسهولة في أكبر الأسواق المالية في دولة الإمارات.

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرنا هذا التعاون لتسهيل وصول المستثمرين إلى سوق أبوظبي الذي يعتبر واحداً من أسرع الأسواق المالية نمواً وأفضلها أداءً في العالم.

وتعاوننا مع الشركاء المناسبين لتمكين المستثمرين من اغتنام فرص النمو التي تقدمها الشركات المدرجة في السوق. كما أنه يعد جزءاً رئيسياً من استراتيجيتنا لبناء سوق مالية رائدة وحيوية. وسنواصل تشجيع المزيد من الإدراجات وتعزيز مجموعة منتجاتنا وخدماتنا.

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