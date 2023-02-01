515 مليار درهم الاقتصاد الرقمي الوطني بحلول 2031

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير أصدرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى 140 مليار دولار (515 مليار درهم) بحلول 2031 مقارنة مع نحو 38 مليار دولار (140 مليار درهم) حالياً.

واستعرض التقرير الخطط النوعية لتعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارة في إطار جهود الغرفة لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي بدبي وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33». وأكد أهمية الجهود التي تبذلها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي والتعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة في تكريس مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

واستعرضت الغرفة في التقرير المشترك الذي أصدرته بالتعاون مع مجلة «إنتربرونور الشرق الأوسط» بعنوان «اقتصاد دبي الرقمي ومنظومته المزدهرة من الشركات الناشئة»، دورها الفعال في دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وجهة أولى

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتج الدولة من 9.7% إلى أكثر من 20% بحلول عام 2031، يعكس مسعى دبي لتصبح مركزاً تكنولوجياً رئيسياً ووجهة أولى للشركات الرقمية عالمياً.

وقال إن مبادرات الدولة المبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير بنية تحتية رقمية مطورة وفق أحدث التقنيات العالمية تشكل داعماً أساسياً لمنظومة الشركات الرقمية الناشئة، وسنركز من خلال الخطط الاستراتيجية على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» بالتركيز على التحول الرقمي آلية عمل لتطور قطاع الأعمال المستدام، بما يسهم في إضافة متوسط 100 مليار درهم قيمة اقتصادية سنوياً لاقتصاد دبي.

رؤية شاملة

ويقدم التقرير رؤية شاملة حول منظومة الشركات الرقمية الناشئة في دبي والمقومات التي تتميز بها دبي لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ومن بينها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث استأثرت الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها بنحو 96% من حجم التمويل في الإمارات منذ 2017. وفي 2021، جمعت الشركات الناشئة في الدولة 1.2 مليار دولار، حظيت دبي بغالبيتها العظمى، وتمكنت الشركات الناشئة بدبي من جمع أكثر من ملياري دولار خلال 2022، ما يعادل ضعف حجم التمويل المسجل في 2021.

خطط واستراتيجيات

وإضافة إلى الاستراتيجيات والأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي بدبي، يتضمن التقرير مقابلات مع مسؤولي أبرز الشركات الناشئة المحلية، والشركات الأحدث في دبي عبر مختلف القطاعات، ويتناول خطط واستراتيجيات الغرفة للفترة المقبلة ومنها استقطاب 300 شركة ناشئة رقمية إلى دبي بنهاية 2024، وجذب 100 خبير في التقنيات المتقدمة، وتطوير القوانين والسياسات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر دولي حول الاقتصاد الرقمي الجديد، ودعم التحول الرقمي للشركات الوطنية.

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