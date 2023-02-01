بحث تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في الإمارات والهند

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحث معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع شري شاكتيكانتا داس، محافظ البنك الاحتياطي الهندي، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع المالي وتبادل الخبرات في دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويدعم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان خلال اجتماع جمعهما في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، أوجه التعاون في قطاع الدفع من خلال ربط منصات الدفع السريعة لديهما لتسهيل تنفيذ المدفوعات البينية بين البلدين، وتناولا سبل الاستفادة من تجارب البلدين على صعيد إطلاق منظومات محلية لبطاقات الدفع، وفي مجال تطوير حلول التكنولوجيا المالية الحديثة لتعزيز الابتكار في القطاع المالي في البلدين.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أواخر فبراير المقبل تضع إطاراً للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة، بالإضافة إلى إمكانية الاستخدام التجريبي للعملات الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل المعاملات البينية.

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