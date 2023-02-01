«ري.لايف» تتداول مواد مُعاد تدويرها

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «ري.لايف»، الشركة الرقمية الناشئة والمختصة بقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، عن تداول نحو 150 ألف طن من المواد المعاد تدويرها في عام 2022 بقيمة 100 مليون درهم عبر منصتها التابعة «ري.لايف ماركت»، وهي سوق رقمية لبيع وشراء المواد القابلة لإعادة التدوير بين الشركات.

وتشكل هذه الأرقام إنجازاً نوعياً لمنصة «ري.لايف ماركت» التي أطلقتها شركة «ري.لايف» في عام 2021، وتمثل انعكاساً لتحول القطاع نحو اعتماد وسائل أكثر فعالية واستدامة لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير.

وتتيح منصة «ري.لايف ماركت» إمكانية التواصل بين البائعين والمشترين لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير ضمن سوق رقمية، توفر العديد من الخيارات التي تضمن إنجاز المعاملات التجارية وفق عملية مزايدة شفافة وعادلة تلبي احتياجات جميع الأطراف. وتشمل فئات المواد القابلة لإعادة التدوير المعادن الحديدية وغير الحديدية، والبلاستيك والورق والخشب، والنفايات الإلكترونية، والزجاج، والمطاط.

وقال سالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ري.لايف»: تُعد الإمارات من الأسواق النشطة والحيوية وتسعى دائماً إلى تعزيز مستويات الاستدامة وإعادة التدوير، وقد حفزت تلك البيئة منصة ري.لايف ماركت وساعدتها على النجاح في عمليات إعادة التدوير. وأود الإشارة إلى أن المنصة استقطبت الكثير من الشركات الكبرى في الدولة بفضل المزايا الملموسة التي توفرها.

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