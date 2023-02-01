تكريم المشاركين في أسبوع جمارك دبي السادس

المصدر: (دبي - البيان)

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توجت جمارك دبي نجاح فعاليات أسبوع الجمارك السادس 2023 بحفل اختتامي نظمته الدائرة لتكريم المشاركين في الأسبوع والفائزين والمتميزين في المشاريع والمبادرات الجمركية، حيث بدأ الحفل بعرض فيديو عن الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الأسبوع.

وهنأ أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشركات المتميزة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وأكد حرص الدائرة على تطوير الخدمات المقدمة لهم لدعم النمو في تجارة دبي الخارجية تنفيذاً لأهداف الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.

وقال: الفعاليات التي نظمتها الإدارات والمراكز الجمركية امتازت بتنوعها لتشمل العملاء والشركاء والموظفين وكافة فئات المجتمع محققةً لأهداف أسبوع الجمارك، بالعمل على توعية الجمهور وترسيخ الدور الحيوي للجمارك في حماية المجتمع.

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