الإمارات وجهة الفعاليات العالمية في فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

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تتحول الإمارات خلال شهر فبراير الجاري إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي عبر استضافة مجموعة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتعد الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، واعتباراً من اليوم وطوال شهر فبراير 2023 ستشهد الدولة سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

ويركز شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023» هذا العام على محور الاستدامة، ضمن الفعاليات والأنشطة التي يشهدها طوال شهر فبراير بمشاركة الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتعقد القمة العالمية للحكومات 2023 في الفترة من 13 - 15 فبراير تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، وستجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم. وتنطلق في 19 فبراير فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2023 الذي يعقد في أبوظبي بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر قبيل انطلاق معرضي «أيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» اللذين يقامان في الفترة من 20 إلى 24 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويوفران منصة دولية لعرض التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمياً رفيع المستوى لاستعراض أحدث تطورات قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

وتستضيف الإمارات يومي 21 و22 فبراير في أبوظبي «القمة العالمية للمرأة 2023» تحت عنوان: «دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار».

وتنعقد الدورة الـ 28 من معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، خلال الفترة من 20 ولغاية 24 فبراير 2023، حيث تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم في دبي لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

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