47 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية خلال العام الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى نحو 46.9 مليار درهم خلال العام الماضي 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد 19». وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 زادت بنسبة تتجاوز 30 % عن أرباح صافية بلغت 35.66 ملياراً خلال 2021.

ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 24.6 مليار درهم بزيادة 17.9 % مقارنة بأرباح بقيمة 20.8 ملياراً في 2021، فيما قاربت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 22.3 ملياراً في 2022، بزيادة 7.6 مليارات درهم وبنسبة تتجاوز 50 % مقابل 14.78 ملياراً في 2021. واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع عام 2021.

وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 40 % لتصل إلى 13 مليار درهم في 2022 . وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 6.434 مليارات درهم في 2022، بنمو بنسبة 23 % مقارنة بالعام 2021.

وحقق «بنك دبي الإسلامي» نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26 % على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات درهم في 2021. ونما صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليارات درهم في نهاية 2022، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2 % إلى 4.4 مليارات درهم مقارنة بـ 2021.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً في 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليارات درهم بنمو بنسبة 55 % على أساس سنوي. وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو بنسبة 51 %.

وواصل مصرف «الشارقة الإسلامي» تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7 % إلى 650.9 مليون درهم في 2022، وهي الأرباح الأعلى منذ تاريخ إنشاء المصرف مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن 2021.

وسجل «بنك الفجيرة الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بزيادة بنسبة 195.3 % مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021. ونمت أرباح «البنك التجاري الدولي» 15 % من 131 مليون درهم في 2021 إلى 150 مليوناً في 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز