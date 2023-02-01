6.43 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري»2022 بنمو 23 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وعن الربع الرابع من العام 2022. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 23 % ليصل إلى 6.43 مليارات درهم. وبالنسبة للربع الرابع 2022 فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23 % ليصل إلى 1.78 مليار.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح بمبلغ 0.55 درهم لكل سهم (مقارنة مع 0.37 درهم لكل سهم عن 2021) بما يمثل 60 % من صافي الأرباح (مقارنة مع 49 % عن 2021) ويعادل 3.82 مليارات درهم (مقارنة مع 2.57 مليار درهم عن 2021).

وسيكون توزيع الأرباح المقترح مكوّن من أرباح نقدية بنسبة 33 % (توزيعات نقدية بقيمة 0.18 درهم للسهم الواحد) وأسهم بنسبة 67 % (توزيعات أسهم بقيمة 0.37 درهم للسهم).

وسيكون سعر الأسهم عند الإصدار 7.10 دراهم لكل سهم وذلك من خلال تطبيق خصم بنسبة 22 % تقريباً على متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر للفترة من 1 يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، شريطة الحصول على موافقات مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

نمو تصاعدي

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل البنك مسار نموه التصاعدي، وحقق أرباحاً صافية قياسية، مما يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات العديدة، إضافة لمساهمته في خلق فرص جديدة ومتزايدة ضمن اقتصاد ديناميكي ومتنوع.

كما ستسهم هذه الإنجازات التي تحققت في تعزيز مكانة البنك وريادته لمؤسسات القطاع المالي، وقدرته على تحقيق عوائد مالية طويلة الأمد للمساهمين. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا وجميع العاملين في البنك، نعرب عن صادق الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على توجيهاتهما المستمرة، ودعمهما الموصول لمسيرة البنك.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حققت الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة أداءً جيداً، حيث استقطب مصرف الهلال أكثر من 350,000 مستخدم مسجّل في السنة الأولى من إطلاق تطبيق الهلال الرقمي المتكامل، في حين سجل «بنك أبوظبي التجاري- مصر» ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال العام 2022.

وأضاف: نفخر بتحقيق نسبة توطين بلغت 38 % من مجموع قاعدة الموظفين بالمجموعة وكان لسمعتنا المرموقة كجهة عمل مفضلة دوراً في استقطاب أكثر من 250 مواطناً ومواطنة خلال العام 2022، ليصل مجموع الكوادر الإماراتية العاملة في البنك إلى 1,910 موظفين.

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