247 مليون درهم صافي أرباح «أغذية»

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع صافي ربح «مجموعة أغذية» بنسبة 14 % على أساس سنوي، ليصل إلى 247 مليون درهم في عام 2022، في حين ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 33 % على أساس سنوي، و97 % على أساس سنتين، ليصل إلى 4.07 مليارات درهم.

وسجلت إيرادات قطاعي الوجبات الخفيفة واللحوم المبردة والمجمدة نمواً بنسبة تزيد على 70 % على أساس سنوي.

وسجل صافي الدخل التشغيلي نمواً أعلى من نمو الإيرادات، مرتفعاً بنسبة 39 % على أساس سنوي، ليصل إلى 351 مليون درهم، وأسهمت الزيادة في حجم وتنوّع الأعمال في تعزيز قدرة المجموعة على تحسين مزيج المنتجات وقنوات المبيعات والمشتريات، وزيادة كفاءة التكلفة والإنتاج.

وارتفعت إيرادات قسم اللحوم والأغذية المجمدة بنسبة 75 % على أساس سنوي (نمو الإيرادات بنسبة 13 % على أساس المقارنة بالمثل)، مع اعتماد سياسة تسعير قوية وتحقيق نمو مرتفع من خانة واحدة في حجم الأعمال في مصر نتيجة امتلاك علامات تجارية قوية واتباع نهج فعال لتقسيم فئات المنتجات. وأسهمت الإدارة الاستباقية لمزيج المنتجات والأداء القوي لخط الخدمات الغذائية عبر عمليات المجموعة بالأردن في نمو أرباح القسم بنسبة 66 % (نمو بنسبة 13 % على أساس المقارنة بالمثل).

وارتفعت إيرادات قسم الوجبات الخفيفة بنسبة 75 % على أساس سنوي (نمو الإيرادات بنسبة 12 % على أساس المقارنة بالمثل)، كما أسهم نمو أرباح شركة الفوعة للتمور، وتوحيد أعمال مجموعة «بي إم بي» ومجموعة عوف في تحقيق إيرادات بلغت 307 ملايين درهم، في حين ارتفعت أرباح قسم الوجبات الخفيفة بنسبة 60 % على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 20 % على أساس المقارنة بالمثل.

وحافظ قسم المياه المعبأة في المجموعة، الذي يشمل علامات «العين» و«البيان» و«فوس» و«ألبين»، على مكانته المميزة في السوق الإماراتية، في دليل واضح على تحسن مزيج المنتجات، وتسجيل أرقام قياسية في عدد العملاء الجدد لعبوات المياه سعة 5 جالونات، وسجلت إيرادات قسم الأعمال الزراعية نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مع نمو كبير في مبيعات أعمال الدقيق. وفي 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي موجودات المجموعة 6.8 مليارات درهم، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.8 مليار درهم.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «ستواصل مجموعة أغذية تحقيق قيمة مرتفعة لجميع أصحاب المصلحة على المديين القصير والطويل، بينما نمضي في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة».

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