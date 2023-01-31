«أبوظبي للاستثمار» يرفد منظومة الابتكار بثلاث شركات تكنولوجيا عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تقديم دعم جديد لثلاث شركات عالمية قائمة على الابتكارات التكنولوجية لتستهل بذلك منظومة التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي مسيرة النمو للعام 2023. وسيسهم الدعم الذي سيقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار لكل من «يوبي سوفت»، و«إنسيلكو للأدوية»، و«أبلايد أيه آي كومباني» في تعزيز جهود البحث والتطوير التكنولوجي والقدرات التشغيلية في أبوظبي، فضلاً عن تنمية المواهب التقنية والبنية التحتية التقنية لتحفيز ثقافة الإبداع والابتكار عبر مختلف القطاعات.

وتقود هذه الشركات الثلاث جهود الابتكار في مجالات تقنية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو. وتعد شركة «يو بي سوفت» من الشركات العالمية الرائدة في تطوير ونشر وتوزيع وسائط الترفيه والخدمات التفاعلية. وتعتبر إنسيلكو للأدوية شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الأدوية توظف تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية وتصنيعها واختبارها بسرعة. أما شركة أبلايد أيه آي كومباني فهي شركة تكنولوجيا مقرها المملكة المتحدة تركز على تصميم المنتجات والحلول التقنية التي تعمل على أتمتة وتعزيز العمليات الحيوية للمهام داخل قطاعي الصحة والسلامة.

وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار دعماً شاملاً وسيعمل بشكل وثيق مع هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية جديدة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي. وستسهم الشراكات الجديدة في تطوير منظومة الإبداع والابتكار في الإمارة، حيث قام مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم 12 شركة تقنية على مدار الـ 12 شهراً الماضية، بما في ذلك شركات مثل نون، وسيمنز للطاقة أيه جي، وليكويدتي كابيتال، وإنوفيسر، وآور كراود.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: مع بدء عام 2023، تواصل أبوظبي جهودها لاستقطاب أبرز الشركات العالمية القائمة على الابتكارات التكنولوجية لتأسيس أعمالها في العاصمة أبوظبي التي باتت تمتلك قدرات تكنولوجية متنامية تستقطب أبرز شركات الابتكار العالمية للاستفادة مما تزخر به الإمارة من كفاءات تقنية وشبكات أعمال واسعة والأسواق التي تحتاجها الشركات لتطوير وتنمية أعمالها. وسيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع كل من «يو بي سوفت»، و«إنسيلكو للأدوية»، وشركة «أبلايد أيه آي كومباني» لتطوير وطرح أفضل الحلول والمنتجات التقنية الجديدة في الإمارات، والتي ستعود بالفائدة على أجيال الحاضر والمستقبل.

وتعتبر شركة «يو بي سوفت» التي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. وتعمل الشركة في أبوظبي منذ 10 سنوات، حيث قامت بتطوير ونشر وتسويق العديد من الألعاب الخاصة بالأجهزة المحمولة، وتعكف الشركة حالياً على تطوير لعبة جديدة من استوديو تصميم الألعاب الخاص بها في أبوظبي، والذي بات يعمل الآن بمثابة مركز إقليمي ضمن مكاتب الشركة الجديدة في المنطقة الإبداعية في جزيرة ياس.

وقال جان ميشيل ديتوك، الرئيس التنفيذي لألعاب الأجهزة الجوالة لدى «يو بي سوفت»: قررت «يو بي سوفت» تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توسيع أعمال مقرها في إمارة أبوظبي ليعمل كمركز تطوير إقليمي للشركة في المنطقة. ويُسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم طموحاتنا لتنمية وتطوير أعمالنا في المنطقة.

وتعد «إنسيلكو للأدوية» من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الصناعات الدوائية التي توظف قدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع آليات اكتشاف الأدوية واختبارها وإنتاجها. وقد طورت «إنسيلكو للأدوية» منصة دوائية متكاملة تعمل بالذكاء اصطناعي للاكتشاف السريع للأدوية، وتقليل تكاليف البحث العلمي والتطوير. وقد نجحت الشركة في تطوير دواء التليف الرئوي والوصول به إلى مرحلة متقدمة من التجارب السريرية بسرعة قياسية، إلى جانب غيره من الأدوية التي بلغت مراحل متقدمة من عملية الاكتشاف.

وستؤسس «إنسيلكو للأدوية» مقرها الإقليمي في أبوظبي للتركيز على جهود البحث العلمي والتطوير لمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وسيسهم فريق الشركة الذي سيقيم في إمارة أبوظبي بدور رئيسي في تقديم طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية على مدار السنوات الأربع القادمة.

وقال أليكس زافورونكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنسيلكو للأدوية»: نتقدم بالشكر لمكتب أبوظبي للاستثمار على هذا الدعم المهم الذي سيمكننا من المضي قدماً في تطوير أعمالنا في المنطقة من خلال افتتاح مركز أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية. ونتطلع للاستفادة من المواهب والكفاءات التقنية المتميزة في المنطقة، وتأسيس مركز متقدم لاكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

أما شركة «أبلايد أيه آي كومباني» فهي شركة تكنولوجيا رائدة تركز على تصميم الحلول لأتمتة وتعزيز العمليات الحساسة لقطاعي الصحة والسلامة. توظف الشركة منصتها الخاصة للذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات تعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي لأتمتة الأعمال اليدوية أو المتكررة مواكبةً لتطورات ما يعرف بعصر الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «أبلايد أيه آي كومباني» قد افتتحت مكتبها في سوق أبوظبي العالمي في عام 2022، وتستعد الشركة حالياً لنقل مقرها الرئيسي من لندن إلى أبوظبي، حيث سيساعد فريق الشركة المكون من نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في تطوير المواهب والكفاءات التقنية في أبوظبي والمساهمة بالتالي في تعزيز إمكانات منظومة التكنولوجيا في الإمارة لتصدير أفضل منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي إلى المملكة المتحدة وأمريكيا الشمالية وأوروبا. كما تعتزم الشركة التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية في أبوظبي لتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج الخاصة التي تهدف لتبادل الأفكار والمعارف والتدريب الداخلي.

وقال آريا إتش. بولرفرشان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبلايد أيه آي كومباني: «فخورون بهذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار والحصول على هذا الدعم المهم لتطوير أحدث تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. نؤمن بأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وبأهمية تأسيس بيئة أعمال متكاملة ومتقدمة قائمة على الإبداع والابتكار، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. سنبذل كل ما بوسعنا لدعم المنطقة بأفضل التقنيات العصرية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لحلول الذكاء الاصطناعي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز